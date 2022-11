Más allá de lo deportivo, el Mundial de Qatar no solo es noticia por las múltiples polémicas (muchas relacionadas con la falta de derechos a las mujeres o al colectivo LGTBI), sino que también deja titulares de carácter más positivo. Una de las informaciones que más curiosidad provoca es la vida privada del seleccionador español, Luis Enrique, y sus jugadores. Entre los temas que generan interés se encuentran la mujer y los hijos del asturiano. Hasta ahora, se había hablado de la más pequeña de sus hijas, Xana, más conocida en redes como la princesa guerrera, que falleció en 2019 a causa de un tumor óseo. Sin embargo, las informaciones sobre la familia del seleccionador estos últimos días son más positivas y está cogiendo mucha fuerza el nombre de Sira Martínez.

Y es que Sira Martínez está dando que hablar fuera del campo. La hija de Luis Enrique está saliendo con Ferran Torres, miembro de 'La Roja'. Fue en enero de este año cuando no pudieron mantener más la relación en secreto y decidieron publicar las primeras imágenes juntos. Pero, ¿quién fue el que dio el primer paso? El futbolista del Barcelona felicitó a su chica por su destreza sobre el caballo en el campeonato de Polo Real CSN2* del Club de Polo de Barcelona en su cuenta de Instagram. Sira es una gran amante de los animales, tanto que desde los ocho años monta a caballo. En diciembre de 2020, la amazona ganó el Campeonato de España.

La pareja no ha escondido su amor y esto ha dado que hablar no solo a los medios de comunicación sino también a los aficionados de la selección española. El escenario ha sido en la cuenta oficial del asturiano en Twitch. Los seguidores han ido preguntando al seleccionador español diferentes temas para que diera su opinión sobre comida, trabajo, política y también amor. En una de las intervenciones, a Luis Enrique le preguntaron sobre qué jugador de la selección le gustaría reencarnarse como en su día Vicente del Bosque eligió a Sergio Busquets. La respuesta dio tanto que hablar que se hizo viral: «Elijo a Ferrán Torres porque sino mi hija me mata».

Al futbolista del Barcelona le consultaron en una rueda de prensa respecto a lo mencionado en Twitch y bromeó: «No siento presión, el míster y yo sabemos diferenciar cuando es un tema familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que ser naturales y lo estamos llevando, la verdad, muy bien». Esta era la primera vez que hablaba públicamente de su relación con su suegro.

Pero las bromas no quedaron ahí. Durante la previa entre España y Alemania, al seleccionador le preguntaron lo siguiente: «Si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete (un acto común en futbolistas para decir que su mujer está embarazada), ¿qué harías?». El asturiano aseguró en tono de broma que «lo cambio al momento y no vuelve a pisar un estadio en la vida». Sira, de tan solo 22 años, fue pillada en un streaming de su hermano Pancho Martínez, al volver a salir esta pregunta mientras estaban en las gradas de Doha siguiendo la Copa del Mundo. En un momento del directo, Sira respondió: «Es que la gente... vaya preguntas hace...vaya panda».

Mientras, los jóvenes siguen dando riendas a su pasión. Ella mostrando su apoyo al delantero en un momento importantísimo para su carrera deportiva y él celebrando goles y haciendo guiños a la asturiana. En el primer partido que disputó España contra Costa Rica (7-0) en el estadio Al Thumama (Doha), el jugador celebró dedicó su primer gol a su novia al hacer la ese de la inicial de su chica. El momento no quedó solo en el campo sino que quiso compartir la fotografía en su cuenta de Instagram.