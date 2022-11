Marruecos, en el horizonte español

Con Canadá ya eliminada, Marruecos está ante una oportunidad única de aprovechar la guerra del Croacia-Bélgica para clasificarse a los octavos de final, donde puede aparecer España. Las cuentas de los marroquíes son sencillas. Una victoria o un empate les da el pase a octavos. Los tres puntos aseguran la primera plaza, mientras que una derrota también les metería en la siguiente ronda siempre y cuando Bélgica pierda o Croacia caiga por dos goles más que ellos. Una goleada por 4-0 de Canadá y un empate en el Croacia-Bélgica también les manda a la calle.

Este rompecabezas puede aliviarse por el hecho de que los 'Maple Leafs' ya están eliminados. No aprovecharon las ocasiones ante Bélgica, al que avasallaron y ante la que dispusieron de un penalti, y no aguantaron la ventaja contra Croacia, que les goleó por 4-1. La presencia en este Mundial, el segundo de su historia, ya es un logro, pero se esperaba mucho más de los americanos, cuyo único consuelo es el gol anotado ante Croacia y la posibilidad de despedirse de la Copa del Mundo con un triunfo y una buena imagen ante una de las tres selecciones que aún no ha encajado ni un gol en el torneo.

Marruecos ha sido capaz de dejar su puerta a cero tanto ante Croacia como ante Bélgica, segunda y tercera clasificada en la cita de Rusia hace cuatro años. Son palabras mayores para el combinado africano, que ahora tendrá enfrente a Jonathan David y Alphonso Davies, otros dos cañones a los que parar. De conseguir el pase a octavos, los de Walid Regragui igualarán la mejor clasificación en un Mundial, cuando en 1986 fueron eliminados también en octavos por Alemania, tras pasar un grupo con Inglaterra, Polonia y Portugal. Su rival podría ser España, un rival que se avista en el horizonte, pero que aún queda lejos. Primero toca Canadá.

- Alineaciones posibles:

Canadá: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies y David.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri y Boufal.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Estadio: Al Thumama Stadium (Doha).