Gil Marín le abre la puerta de salida a Joao Félix

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, admitió este martes que «lo razonable» para el club es que si hay «una opción buena» por parte de otro club por Joao Félix al menos «analizarla» en el próximo mercado de invierno, aunque remarcó que a él le «encantaría» que siguiera en el equipo, pero «esa» no es la «idea» actual del futbolista, que compite con Portugal en el Mundial de Qatar 2022.

«(Joao Félix) es la apuesta más grande que ha hecho el club en su historia. Yo, personalmente, creo que tiene el nivel máximo a nivel mundial como talento, como jugador y como persona, y es verdad que, por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el 'míster' (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla», aseguró en declaraciones a 'TVE' en Doha. «A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa», confirmó el máximo accionista del Atlético de Madrid.

Antes del Mundial, Joao Félix fue suplente en diez de los últimos doce partidos a las órdenes de Diego Simeone en el conjunto rojiblanco, sin minutos además en dos de esos choques, entre el desecuentro entre ambos desde hace tiempo, que se ha visibilizado aún más con esa secuencia de duelos como reserva. «Estoy en el Mundial, después hablamos del Atleti», señaló, por su parte, esta misma noche el atacante portugués, tras la goleada por 6-1 a Suiza en los octavos de final del Mundial 2022.