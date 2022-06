El tenista de Ciutadella, Sergio Martos, sigue dando pasos agigantados en la modalidad de dobles y tras un inicio de 2022 un tanto dubitativo y en el que se le escaparon algunos torneos en el último suspiro, ha visto como esta semana en la actualización del ranking ATP se ha situado ya en el puesto número 132 del mundo, su mejor posición. En parte, gracias al fin de semana anterior, en el que por vez primera el ciutadellenc ha logrado disputar una gran final del ATP Challenger 125, la antesala ya a la liga ATP. Ha sido en Perugia (Italia), de nuevo en el cuadro de dobles del torneo.

El raqueta menorquín, Sergio Martos, alcanzó la final formando pareja con el tenista italiano Marco Bortolini, cayendo finalmente ante la pareja número 4 de este prestigioso torneo, los jugadores franceses, Reboul/Doumbia, por 6-2 y 6-4. Martos, que como ya avanzaba a este diario jugará algunas semanas más de momento formando pareja con Bortolini, acabaría cayendo ante los número 70 actualmente del ranking ATP, mostrándose como una pareja muy sólida y que acabaron siendo mejores que el ciutadellenc e italiano en la decisiva final.

Sin embargo, derrota dulce relativamente para Sergio Martos, de la RV Tennis Academy de Barcelona, puesto que, a pesar de ceder, supusieron bastantes puntos para el insular.

Horizonte optimista

«Apesar de haber perdido la final de Perugia es para estar satisfechos porque son bastantes puntos y además te lleva a ganar en tu confianza», expresaba este martes, desde Italia, Martos a «Es Diari». Para el ciutadellenc este torneo italiano ha supuesto «una semana de tenis muy positiva porque de momento este año 2022 me estaba costando demasiado cerrar partidos, cayendo en algunos súper ‘tie break’ y sin lograr acabar de atar las victorias, por pequeños detalles», razonaba ayer el tenista balear. Sin embargo, estos días en Perugia, «sí me he visto a un gran nivel, siendo mi primera final de un Challenger 125, casi nada», exclamaba Martos. «Me voy de este evento y afronto los siguientes después de protagonizar buenos encuentros y con unas muy buenas sensaciones en el juego», cerraba el insular, de lleno en la modalidad de dobles. Tras esta gran final de Perugia, Martos y Bortolini se han desplazado a Parma para proseguir con su gira italiana, donde disputarán un nuevo Challenger 125.