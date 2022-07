La nadadora menorquina Tita Llorens ha logrado superar, en su tercer intento, 'El Gran Rande', 54 kilómetros de travesía a nado entre la isla de San Simón a las Islas Cíes y regreso a la isla de San Simón en 17 horas y 17 minutos.

Durante la travesía desde Cíes tuvo que ser asistida por los servicios médicos por molestias en ambas piernas, pero en la revisión médica realizada al finalizar la travesía solo pudieron apreciar en la nadadora de 53 años ligeros síntomas de frío, a pesar de nadar sin neopreno en el mar a una temperatura media de 16 grados.

Tras dos intentos frustrados por complicaciones meteorológicas, este lunes el parte era favorables, solo con la niebla como principal complicación. Tita Llorens se lanzó al agua en el Puerto de Cobres a las 5 de la mañana con un primer tramo muy cómodo, llegando a Cíes a las 13.00horas.

De regreso a San Simón, tuvo que ser atendida por el equipo médico por molestias en las piernas, pero continuó, en el que fue el momento más crítico en 'El Gran Rande'. Pero con la corriente a favor empujándola hasta Cangas poco a poco fue recuperando el ritmo y la confianza.

Tras el paso por el avituallamiento en el kilómetro 37, Llorens invitó a su habitual compañera de nado Sofía a que le acompañara nadando en el paso por debajo del puente de Rande. Una vez pasamos el puente la corriente la fue empujando hasta San Simón pausadamente. Cuando llegó a tierra los barcos de Cobres y Cesantes acompañaron su llegada con sus bocinas.

Así, Tita LLorens inscribe su nombre como primera deportista en conquistar 'El Gran Rande'. "Estamos todos muy contentos. La vuelta me costó muchísimo, porque las piernas me dolían mucho y casi no podía usarlas, y tardé mucho más por eso porque tiraba de brazos. Pero lo conseguí, mi cabeza funcionó como tenía que funcionar y entre todos hemos conseguido algo grande", ha celebrado Llorens tras lograr el reto.