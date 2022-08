Rafael Nadal no estará en el Masters 1.000 de Montreal y alargará su ausencia de las pistas, que se extiende desde su renuncia a las semifinales de Wimbledon, cuando por una lesión abdominal tuvo que retirarse del torneo británico. El propio tenista ha anunciado a través de sus cuentas en las redes sociales esa decisión, días después de volver a los entrenamientos pensando en la gira americana, que desembocará en el US Open (29 de agosto a 11 de septiembre). «Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar», infiormaba el propio tenista en Twitter, haciendo oficial su renuncia a un torneo que se disputará del 8 al 14 de agosto en Canadá.

«Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción. Espero volver a jugar en Montréal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud», proseguía un Nadal que, pese a sus buenas sensaciones ha tenido que dar marcha atrás a sus intenciones en un tramo de temporada en el que optaba a recuperar el número uno del mundo.

La baja de Nadal se une a la del tenista serbio Novak Djokovic, que no disputará el Abierto de Canadá, que se celebra del 5 al 14 de agosto en Montreal, tras su negativa a vacunarse contra la covid.

La federación canadiense de tenis, Tennis Canada, comunicó este jueves la retirada de Djokovic, actualmente el número 6 del mundo, junto con la del alemán Oscar Otte. Aunque Tennis Canada no informó de las razones de la retirada, Canadá requiere que todos los extranjeros que llegan al país estén vacunados contra la covid-19 para evitar una cuarentena de 14 días.