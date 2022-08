Menorca està d’enhorabona. L’únic representant de l’illa als World Police & Fire Games 2022 a Rotterdam (Països Baixos), el forneller Pepe Oltra (1984), va aconseguir fer-se amb tres medalles: dues d’or i una de plata.

Aquestes Olimpíades tenen una característica especial. Es celebren cada dos anys a diferents ciutats del món i només hi poden participar bombers i policies. Al 2019 es van organitzar a Chengdu, una ciutat al cor de Xina, i enguany li tocava el torn a Rotterdam.

Seguidor d’aquesta mena de Jocs Olímpics des de 2008, Oltra hi ha participat per primera vegada. La competició s’ha celebrat entre els dies 22 i 31 de juliol.

Somni complert

El somni de ser bomber es va convertir en una realitat per a Pepe Oltra quan va aprovar les oposicions fa dos anys. Ho veia impossible, ja que amb 36 anys ja era considerat «massa vell» per poder entrar-hi, però van llevar la restricció d’edat i ho va aconseguir. Des de llavors, fa feina al Parc de Bombers de Montjuïc a Barcelona, ciutat en la que resideix des de fa 18 anys.

Gràcies a aquest fet, es va poder inscriure a les Olimpíades aportant simplement el seu nombre d’identificació personal. Tanmateix, va haver de fer-ho pel seu compte, ja que a Espanya els professionals no reben cap ajuda per part de l’administració per participar-hi. «A Brasil, per exemple, sí que s’ho prenen més seriosament. Als bombers els hi donen tota mena d’avantatges: dies de permís, temps per entrenar per a aquesta ocasió...», comenta Oltra, qui ha hagut de «sacrificar» temps fora de la feina per poder preparar-se mínimament.

La veritat és que reconeix que no hi va arribar «en les millors condicions». «Tenia dos mesos de preparació, però entre la feina i que teníem obres a casa... Va ser bastant estressant», indica el bomber.

Tot i així, va aconseguir apuntar-se en dos esports. El primer era l’ultimate firefighter, una espècie d’spartan race per equips en la qual es competeix en diferents disciplines relacionades amb la professió de bomber.

No obstant, on va aconseguir les medalles va ser a l’«stand up paddle», modalitat de paddle surf de la qual duu retirat quatre anys i en la qual ha participat a nombrosos campionats d’Espanya i del món, guanyant molts de premis. Aquesta vegada va aconseguir la plata a sprint, a on va «patir molt» contra el guanyador de la medalla d’or, Roberto, bomber a Valladolid. «Ell portava entrenant tot aquest temps que jo he estat inactiu. Vaig patir molt per aguantar el seu ritme», expressa.

Encara i aquestes dificultats, va aconseguir fer-se amb l’or en les modalitats de carrera tècnica i llarga distància. Tota una gesta.