Con una buena participación se celebró este fin de semana en las instalaciones del Centro Cultural de Alaior el Campeonato de Menorca en su modalidad blitz (partidas rápidas de 4+2), organizado por el club de Alaior y por la propia Delegació Menorquina. La participación fue notable, con representación de todos los municipios de la Isla (19 en Iniciación y 27 en Absoluto).

En categoría absoluta, Joan Cubas dominó desde el principio la competición y sin perder ninguna partida, quedando así campeón con 8’5 puntos. Así que otro título que suma en su extenso palmarés de este verano y que sumados a las anteriores pruebas lleva un póker (cuatro títulos consecutivos). Segundo y tercer clasificado quedaron Santi Marquès y Martin Krauchi, con 6’5 puntos. También hay que destacar el buen campeonato cosechado por los escolares Pau Coll y Joan Salord.

Y en categoría de iniciación, la lucha fue muy disputada, el cartel de favorito no estaba claro y hasta la última ronda no se dilucidó el campeón de Menorca. Y esta vez, esperando que no sea la última, ha sido una jugadora fémina que se ha adjudicado el torneo: la jugadora de Alaior, Noa Permanyer, con 8 puntos. Y ha hecho bueno de forma merecida el refrán de ‘el que la sigue la consigue’. Segundo clasificado nuevamente fue Daniel García (Maó) con 7 puntos, seguido por Miquel Mercadal (CE Ferreries), Iker Torres (CECA) y Eric Ingelmo (CC Es Castell) con 6 puntos, si bien, como señalan desde la propia Delegació, «cualquiera de estos cinco jugadores se hubiese podido proclamar campeón».

Cubas y Torres, los vencedores

Acaba el VI Circuito Blitz Illa de Menorca que arrancó en julio, recorriendo toda la Isla, siendo estos los premios. En categoría absoluta: 1er clasificado, Joan Cubas con 73 puntos; 2do clasificado, Liberto Triay (60’5) y 3er clasificado, Martin Krauchi (58). Primero sub-1900, Joan Salord (55). Iniciación: 1er clasificado, Iker Torres (66’5), 2do clasificado, Eric Ingelmo (63’5) y 3era, Noa Permanyer (59’5).