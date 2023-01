«He paleado por casi todo el globo terráqueo», exclama, Daniel Sánchez Viloria, de 42 años, nacido en Avilés (Asturias), anónimo agente del Cuerpo de la Policía Nacional en Ciutadella y notable deportista de éxito en el mundo del piragüismo, en su época más dorada. Sánchez Viloria aprobó las oposiciones del CNP en el 2006 y entró en Ávila, pasó por Madrid y Eivissa y aterrizó en Ciutadella, donde lleva dos años y medio ya, en la Brigada de Seguridad Ciudadana (Zetas). Fue aquí cuando Viloria –que sería un tipo normal y corriente si no fuera por su corpulencia, por las medallas logradas en el piragüismo y por ser policía nacional–, decidía recalar en el Club Nàutic Ciutadella, dando ejemplo y combinando su trabajo para el ciudadano con su pasión.

Feliz año, ¿contento en Es Nàutic? ¿Acertó con la elección al llegar a la Isla?

—Es muy fácil encontrarse bien aquí, es un club muy familiar y todos me acogieron muy bien.

A nivel personal, ¿cómo valora este año 2022? ¿Y qué espera que le depare el 2023 en el mar?

—Valoro el 2022 como un año difícil por mi situación personal y en cuanto a lo deportivo y a pesar de mis lesiones, creo que saqué un buen rendimiento en el Campeonato de España. Del 2023 solo espero poder seguir encima de mi piragua.

Como deportista, ¿le queda algo por hacer o algún reto por conseguir todavía?

—No tengo nada que demostrar ya, simplemente quiero disfrutar de lo que hago, nada más.

¿Cómo se ve en el futuro en el piragüismo? ¿Vaticina estar ligado siempre en el mismo?

— Me veo ligado claro, el piragüismo forma parte de mí. Si no es como técnico, seguiré como deportista pero por el disfrute y salud, ya no por la competición.

¿Cómo hace para combinarse los entrenamientos con el trabajo de policía?

—Siempre he podido combinar mi trabajo con mi deporte, gracias a la Agrupación Deportiva de la Policía Nacional, que me permite compaginar mis competiciones con mi ocupación laboral. Solo puedo dar las gracias y sentirme afortunado por ello.

Con su dilatada experiencia y, cuando llegó a Es Nàutic considerado un fichaje ‘bomba’, ¿qué intenta inculcar en el club?

—Intento inculcarles que ganar no es subirse al podio, que lo importante es superarse cada día, además de disfrutar y compartir con los compañeros.

Pasando al aspecto profesional, ¿por qué ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía?

—Sonará a película pero siempre me ha gustado ayudar a los demás y me gusta pensar que puedo ayudar a la gente cuando lo necesita.

¿Cómo es la vida en Ciutadella, lejos de la vorágine de una gran ciudad?

—Siempre he sido de sitios pequeños, no me gustan las grandes urbes, la verdad.

Deportista, policía nacional, sabemos que músico… ¿Cómo consigue llegar a todo?

—Desde pequeño me ha gustado la música y me gusta componer y dejar fluir mis sentimientos en forma de canciones; en Menorca he vuelto a renacer como artista. En cuanto al piragüismo, además de palista, me he formado como entrenador y es donde me gustaría seguir con el tiempo.

¿Ve relación entre su trabajo de policía y el esfuerzo que requiere el piragüismo?

—Claro que sí, la relación en verdad está en todo y el esfuerzo y la constancia son claros ejemplos. Nadie regala nada y hay que luchar por lo que uno quiere conseguir.

En su época más álgida en el mar, ¿llegó a plantearse ser profesional del piragüismo?

—En verdad, aunque no me ganase la vida con la piragua, sí que me he sentido profesional, ya que viajaba por todo el mundo disputando las Series Mundiales y entrenaba muchísimo para lograr mis objetivos.

Imagino que el hecho de ser policía –con lo que habrá vivido en la calle– le habrá ayudado a madurar y ser fuerte en el agua...

—He visto muchas desgracias y mucho mal. Todo te hace fuerte pero también te marca para siempre.