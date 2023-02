Nueva gesta en la guantera. El deportista polaco residente desde hace ya años en Menorca, Marcin Swiatek, completó a primera hora de la mañana de ayer una nueva hazaña solidaria y a beneficio de los niños enfermos de cáncer y de su asociación en la Isla, Aspanob.

Swiatek remó durante 24 horas consecutivas en la sala polivalente Soleiet de Es Castell, una vez más para este colectivo. El remador ‘indoor’ empezó su aventura el sábado a las 9h de la mañana y finalizó un día después, sin pararse en ningún momento y alimentándose únicamente de barritas energéticas elaboradas por él mismo, mandarinas, además de agua y alguna bebida isotónica e hidratos de carbono.

asta 24 horas sin pararse ni subirse del remo en las que llegó a recorrer hasta 234 kilómetros mediante el sistema ‘Ergow Concept 2’, superando y con creces los 211 de hace apenas dos años. Una maratón de remo que cerraría Swiatek en Es Castell a una velocidad media aproximada de 2:15.

Hasta 234 kilómetros totales

Poco después de bajarse del remo y antes de echarse a dormir, Marcin Swiatek mostraba su satisfacción a este diario, tras conseguir su nueva maratón. «Estoy cansado evidentemente pero no más que en las anteriores ocasiones. Tengo algunas molestias en la espalda y en las piernas tras tantas horas», señalaba, reconociendo que en esta ocasión se había marcado una nueva marca, tras los 211 kilómetros consecutivos de hace dos años. «Este 2023 me había propuesto llegar hasta los 250 y al final me quedé en los 234 kilómetros. He superado y estoy contento».

Swiatek explicaba que durante estas largas 24 horas de actividad física ‘non stop’, tuvo tiempo para todo. «Sobre todo de escuchar música, estar atento a la gente que entraba a verme y demás», narraba el polaco, que vivió sus momentos más delicados, ya por la noche del sábado al domingo. «Sobre las 3 de la madrugada me entró mucho sueño, tuve una pequeña crisis y los ojos se me cerraban. ¿Manera? Música para mantenerme, en este momento más difícil».