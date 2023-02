Todo a punto en el Moll de la Trona para que el Club Nàutic Ciutadella acoja en este puente del día 1 de marzo el Campionat de Balears 2023 de Optimist, en el qué se decidirán las 20 plazas para acudir a los Campeonatos de España. Este sábado en Ciutadella se llevarán a cabo los controles de equipación y entre este domngo y el martes, las pruebas y entrega de trofeos. En total serán 80 participantes, número cerrado, que se citan en la Isla; o sea, los clasificados del Grupo Oro. De este ranking entre el torneo autonómico pasado y este Balear saldrán los 60 que podrán acceder a las Finales Escolares.

En Ciutadella hay previstas tres pruebas diarias (nueve) y participan los clubes baleares con representación en el Grupo Oro. De Eivissa, los tres clubes, de Menorca también los tres y de Mallorca, nueve entidades. Los ganadores de cada categoría (sub 11, sub 13 y sub 16, masculino y femenino), se proclamarán campeones de Balears, en un campeonato cuyas previsiones son de viento fuerte del norte.

En cuanto a favoritos, difícil. Ahora mandan algunos regatistas del RCN Palma y CN Arenal pero las opciones están abiertas y as posibilidades de Menorca pasan por obtener un buen puesto. El mejor de Menorca, de momento, en el ranking balear fue Lluís Mascaró (CN Ciutadella), el 49; y Sasha Pons (55). Y la mejor fémina, Neus Soler, que está la 56 de la general (Soler la 19 femenina y Mascaró el 29 masculino).