El regatista menorquín del CN Ciutadella David Ponsetí se proclamó campeón de España sub 21 de la clase Ilca 7, en el marco de la décimo octava Semana Olímpica Andaluza–vigésimo tercer Trofeo Carnaval, que acogió la Bahía de Cádiz, desde el 24-F hasta este martes, si bien la jornada final se canceló por falta de suficiente viento para poder emprender la salida.

Ponsetí, regatista de gran futuro (y presente) y en dinámica del CTEIB, aunque todavía compite con el pabellón de Es Nàutic, fue además décimo quinto clasificado en la clasificación absoluta.

El regatista de Ciutadella fraguó su victoria en sub 21 (aunque él todavía pertenece a la categoría sub 19) en la gran regularidad que exhibió en aguas gaditanas, pero sin duda el segundo lugar que firmó en la segunda prueba de la competición le situó en las primeras plazas desde prácticamente el inicio y amparó su éxito posterior. Ponsetí concluyó con 86 puntos, siendo el único de los regatistas menorquines que tomaron parte en la Semana Olímpica que conquistó un título (de entre los otros campeones y clases, sí hubo más baleares, lo que derivó en el título nacional por comunidades autónomas para el Archipiélago).

En lo que concierne al resto de la expedición menorquina que acudió a Cádiz, María Gornés, (CN Ciutadella) fue novena en Ilca 4 sub 18 y la 38 en la clasificación general. Toni Mesquida (CN Ciutadella), hizo el 42 en sub 16 y 58 en la general, Inés Abreu, del Club Marítimo de Mahón, fue la 21 en sub 18, la 76 en la general, y su compañero de club, Harrison Moore fue el 69 en sub 16, el 102 en la general.