Accident, crash between 88 OLIVEIRA Miguel (prt), RNF MotoGP Team, Aprilia RS-GP and 93 MARQUEZ Marc (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V during the 2023 MotoGP Grande Premio de Portugal, on the autodrome di Algarve International Circuit | Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press