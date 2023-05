El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) dejó claro que intentaron tener «una estrategia diferente» para intentar pelearle la victoria este domingo al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Mónaco, pero que no eran «lo suficientemente rápidos» y que están contentos con la segunda plaza porque «el mejor resultado posible».

«En la salida decidimos tener una estrategia diferente a la de Max porque la única opción que teníamos de ganar era haciendo algo diferente a ellos. Cogimos las gomas duras para ir muy largos en la primera parada y que nos beneficiara algún 'safety car' o algo. Y mira, ellos iban más rápido que nosotros y Max nos sacó ventaja incluso con los medios, no tuvo 'graining' y paró la misma vuelta que nosotros así que lo intentamos pero no éramos lo suficientemente rápidos hoy», afirmó Alonso al micrófono de 'DAZN'.

Cuando apareció la lluvia, confesó que ya estaban «contentos con la segunda posición» y que «ahí se complicó todo». «No la quería porque hubo dos o tres momentos que bloqueé en la curva 5 y casi me voy recto. Un error podía llegar y acabar con todas las ilusiones de hacer otro podio. Al final salvamos el coche y estoy muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil de ejecutar cuando llegó la lluvia. Esperábamos un poquito más de ritmo en carrera y no lo tuvimos», advirtió.

«Igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes a Abu Dabi y no éramos los más rápidos en el 2012 y llegamos con opciones abiertas a Brasil. Ese es un poco el camino que vamos a tener, sin pensar demasiado en el Mundial pero sin tampoco olvidarlo. Si hay un par de abandonos de Max o un problema mecánico o lo que sea como ha tenido Pérez aquí, que no ha cogido puntos y rápidamente recortas», remarcó el ovetense.

Alonso tiene claro que deben «ser lo más constantes posible» y que no deben «cometer errores». «Tenemos que hacer nuestro trabajo. Hoy el mejor resultado posible era segundo, hicimos segundos y eso es lo que mejor sabemos hacer», sentenció.