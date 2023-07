El Club Petanca de Ferreries inauguró este sábado cuatro nuevas pistas en las instalaciones colindantes al campo de fútbol del municipio. Tras unos tiempos difíciles, Eugeni Martí, presidente del club, se muestra muy satisfecho con la tarea realizada. «Estamos muy contentos de cómo ha quedado, pero también de cómo la gente se ha comprometido e involucrado para que todo se llevase a cabo», explicaba.

Y es que el Club Petanca de Ferreries llevaba un tiempo desaparecido. Hubo un vacío de poder y todos los jugadores se fueron, por lo que Martí se quedó solo y tuvo que ir a Es Mercadal a jugar. Pero un día todo cambió. «Pensé que en lugar de ir cada día al pueblo de al lado a jugar, lo que tenía que hacer era convencer a los demás jugadores para que viniesen a jugar aquí. Y la verdad es que fue muy bien y se animó mucha gente», confirma el dirigente ferrerienc.

Actualmente, ya son más de 50 los socios que pertenecen al club de petanca, y unos 20 juegan diariamente. Pero esta construcción de las pistas no fue tarea sencilla. «Pedimos al Ayuntamiento si podían construir las pistas de petanca, pero nos dijeron que la brigada no podía. No obstante, nos dijeron que nos pagarían todos los materiales y a cambio, las hacíamos nosotros», alega.

Y así pasó. Cada mañana, durante casi un mes, los socios fueron construyendo poco a poco estas cuatro nuevas pistas, y otra anexa, más pequeña para entrenar. «Ya éramos bastantes y no teníamos suficientes pistas, por lo que tuvimos que incrementar las instalaciones. Ahora está todo bonito. Hemos pintado, hemos quitado las malas hierbas y hemos puesto una pérgola», declara.

En el Campeonato de España

Aunque la mayoría de jugadores del Club Petanca de Ferreries son del propio municipio, también hay componentes llegados de las localidades de Alaior o de Ciutadella. Estos últimos, participaron la semana pasada en el Campeonato de España de Petanca en Salamanca, siendo los primeros menorquines en llegar hasta la última fase de este deporte.