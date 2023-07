El Foro Itálico del Italy Major Premier Padel ha vivido este domingo un partido histórico en la pista central al tratarse de la primera gran final femenina de la historia del circuito. Y en ella estaba la palista de Alaior, Gemma Triay.

Gemma Triay y su nueva pareja de juego, Marta Ortega, ya son historia del deporte tras ganar el primer trofeo femenino del Premier Pádel en Roma. Este domingo la palista menorquina y la madrileña se imponían en un ‘partidazo’ a la pareja número 1 actual del World Pádel Tour, Paula Josemaría y Ari Sánchez por un ajustado 6-3/3-6/7-5 y después de más de tres horas de un taquicárdico partido definitivo.

Era el partido del año y las dos parejas sabían que estaban ante una brillante ocasión en Roma; sin embargo Triay y Ortega salían en tromba a la pista romana y se ponían con 5-0, maquillado luego hasta el 6-3 final. Reaccionaban las contrincantes para empatar 1-1 la final (3-6) y llevarla a un tercer set en el que el mejor y mayor saber estar de Triay y Ortega fueron determinantes, ante una dupla nerviosa y en momentos precipitada, hasta el 7-5 final.

Enjoying every second 😍💃🏻 pic.twitter.com/00ciKbungX — Premier Padel (@premierpadel) July 16, 2023

Estallido de júbilo de la alaiorenca y la madrileña y no era para menos; primer triunfo juntas en su corta aventura y además primera pareja en vencer en este Major Premier Roma.

Una cita con polémica

Final aparte, hace unas semanas World Padel Tour recordó a través de una nueva carta que las jugadoras no estaban autorizadas a jugar el Major de Roma y les recordaban que no pueden disputar una prueba que no sea de WPT siempre que coincida en la misma semana de un torneo WPT; o tengan lugar siete días antes y después. Y esta semana ha tenido lugar el Open 1000 de Valencia.