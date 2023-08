Después que en la última edición de la ‘Sri Chinmoy Marathon Schwimmen’ de Suiza en la que se presentó la veterana nadadora de Ciutadella, Tita Llorens, finalizara cuarta y rozando el podio internacional, este fin de semana no le han ido tan bien las cosas a la menorquina. Ni a ella, ni a las decenas de valientes que se citaron en la ciudad de Zurich para hacer frente a una travesía en aguas abiertas que ya se antojaba muy complicada por las inclemencias meteorológicas. Y así fue. Cuando Llorens llevaba apenas 49 minutos en el agua, la travesía suiza era cancelada por el mal tiempo y la peligrosidad, para la integridad física de los presentes.

«Era de esperar, el parte era muy malo, con agua, tormenta y vientos de 40 km/h. Imagino que nos dejaron probar para ser conscientes de lo que había. A veces el mar, visto de fuera del agua, parece una cosa y dentro es otra y cuando dependes de tu acompañante se complica y en 26 kilómetros necesitas gente al lado», señala para «Es Diari». «El tiempo que estuve en el agua iba bien y disfrutando de unas condiciones que me van bien; no sé qué habría pasado pero me sentía bien, en muy buena posición y contenta, como me gusta nadar».