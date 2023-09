Lluís Canut es de los periodistas deportivos que más ha cubierto la información del FC Barcelona. Referente en Televisió de Catalunya, tiene una amplia trayectoria profesional en varios medios de prensa escrita, radio y TV. Con su peculiar manera de informar y narrar, su máxima notoriedad la ha obtenido en TV3, donde ha presentado programas emblemáticos como «Basquetmania», «Gol a gol», «L’entorn», «Tres punts», «Vaques sagrades» o «Efectivament», en el canal deportivo Esport3. Aprovechando su visita a Ciutadella con motivo del XXXIX aniversario de la Penya Barcelonista Ciutadella, Lluís Canut ha hablado en exclusiva para «Es Diari».

¿Qué tal la fiesta de aniversario de la peña de Ciutadella?

—Muy bien, era la primera vez que venía y cuando Minguella me lo propuso, no dudé. Me vino bien al no jugar el Barça este fin de semana y sí, muy emotivo y un ‘ambientazo’. Todos muy amables y próximos y sorprendido de la gente que venía a decirme que me seguía desde hacía 30 años, con el «Basquetmania» o «Gol a gol». Tengo un entrañable recuerdo y ha sido quizás el más especial para mí el de baloncesto. Fue innovador y el mismo Audie Norris me lo decía siempre.

Si algo quedó claro es que en la Isla se respira barcelonismo...

—Menorca es culé, más que blanca, quizás por la influencia veraniega de catalanes y demás. Fornells parece por momentos L’Eixample (risas). Diría que si en Mallorca son quizás más del Madrid, no dudo que en Menorca sois más del Barça, en un 70 por ciento.

Bueno, el Barça de Xavi Hernández, ¿usted es optimista de cara a esta temporada 2023-24?

—Lo soy, ha montado un buen equipo y ahora le falta ritmo competitivo; a veces parece que es blando. Tiene jugadores de calidad y técnicos pero luego debe traducirse en intensidad del juego, clave del juego actual. Hay más calidad que nada ahora, con un centro del campo del mejor del mundo, con Romeu, De Jong, Pedri, Gavi y Gündogan. Y ahora Joao Félix. Toca intensidad, ganar balones divididos y demás.

Dicho de otra forma, ¿le ve revalidando la Liga y aspirando a batallar por la Champions?

—En Liga puede volver a ganarla, sin duda. En Europa, no nos engañemos, la Champions empieza de verdad en cuartos de final. Este año el grupo parece favorable y parece que quedará primero de grupo el Barça. ¿Luego? Te puede llegar un Madrid, City o Bayern o alguna sorpresa de cada año, como el Inter este curso. Es un torneo caprichoso, ¿por qué no el Barça si coge una buena racha, termina de creérselo y se da un baño de autoestima no tiene que poder luchar por la Champions hasta el final? Ahora no es un top3 pero sí un 5-6.

¿Tiene la sensación que el Barça construye un equipo joven como nadie en Europa pero se ve obligado a ganar igualmente?

—De futuro y de presente. Ha fichado veteranos como Lewandowski o Gündogan y a la vez con la suerte que La Masia o la apuesta por los jóvenes ha dado frutos. Esta filosofía de apostar por jóvenes, cuando no tienes detrás a alguien potente económicamente. La gran apuesta del Barça debe ser formar el talento y darle salida en el primer equipo y Koeman o Xavi han sido valientes en este sentido. Hernández es producto de esta cultura.

¿Deseaba la vuelta de Neymar?

—No, para nada. El Barça necesita jugadores de calidad pero que por encima de todo tengan compromiso y Neymar no es precisamente un ejemplo. Tuvo la salida que tuvo y esto no es ir y volver, a parte que su mejor época ya pasó. Es muy bueno y tiene mucha calidad, pero esta falta de compromiso le ha privado de lograr lo que se presumía de él, como heredero de Leo Messi.

Dos culebrones de actualidad, los casos ‘Negreira’ y ‘Rubiales’. Tema arbitral, ¿cree que de verdad hay caso o ha sido algo orquestado desde Madrid?

—Que el Barça intentó blindarse ante el dominio que tenía el Real Madrid en las altas esferas del fútbol, especialmente en la Federación, vale. Este sentido de capitalidad que tiene el Madrid le lleva a ser muy próximo a estos órganos y ya se refería Josep Lluís Núñez a ello, que el favorecido siempre era el mismo, el Madrid.

Por tanto...

—El Barça intentó blindarse con unos contactos y redes en las cloacas del fútbol y apareció un personaje listo y espabilado como Negreira, al que imagino que los presidentes le debieron proponer que con él habría línea directa para controlar el mundo arbitral; pero haz números. Siete millones de euros por 20 años de influencia arbitral;o sea, a medio millón por año. ¿Quién cree que con eso tendrás controlado todo el arbitraje español?

También hubo algún interés desde Madrid, imagino...

—Fue la manera de desviar la atención del Madrid cuando el Barça dominaba claramente la liga. La manera fue empezar a tirar del hilo con Negreira y a echar porquería. Seamos serios, históricamente, el gran favorecido por los arbitrajes ha sido clara y descaradamente el Madrid. También en baloncesto, no lo olvidemos. Da risa que ahora nos digan que el Barça sea el gran fraude de la historia del deporte.

El otro gran ‘affaire’; este domingo Luis Rubiales dimitió. ¿Se ha ido a por él más allá del beso?

—Era tal el asedio que no te tocaba otra que irse, era alargar la agonía. Mi sensación es que ha habido una revancha del conflicto jugadoras-Vilda, con la renuncia de 15 de ellas al Mundial. Habría podido tener consecuencias internas luego en los clubes un tema del que aún no sabemos claro qué denunciaron.

Dicho esto...

—La conducta de Rubiales no fue correcta en la final con los gestos de las manos en sus partes íntimas y luego el beso a Hermoso que sí, hoy según la ley, es acoso sexual, pero en el momento no fue la sensación de algo forzado. Fue producto de la euforia de Rubiales, sin darse cuenta de las consecuencias posibles. Aquí había cuentas pendientes y al final se han ido él y el seleccionador. Ylos de los aplausos en la asamblea, nadie ha dimitido.

Una de básquet. Con Jasikevičius, ¿se habría acabado ganando la Euroliga en el Palau?

—Con un gran equipo no se logró. Sarunas forzaba demasiado con sus figuras, le faltaba sintonía. Y si ahora el Barça reduce salarios... Toca apostar por la cantera, como los Epi, Sibilio, Navarro y demás.