Doble alegría este pasado fin de semana para el piloto de Maó, Kike Perelló, en una clásica española del motor de montaña, la 60 Pujada al Puigmajor 2023 de Mallorca, prueba reina del calendario balear de rallies. Primero porque el menorquín logró finalizar nuevamente en el podio de su categoría y además porque la organización de este certamen otorgaba a Perelló un preciado trofeo, el VII Súper Trofeo Memorial Toni Roca, que se concede anualmente a un piloto, por su deportividad y ‘fair play’.

Entre los turismos carrozados en los que competía el veterano menorquín no faltó a la cita, Roger Schnellmann y su estratosférico Mitsubishi Evo 8, que se imponía con autoridad ante Marc Riera (BMW M3) y el propio Kike Perelló (Porsche 911 GT3), separados por un escaso segundo y tras un ‘carrerón’ del mahonés. Una nueva demostración de pilotaje y experiencia del insular, que en esta ocasión no dudó en reconocer que se equivocaron de neumáticos. «El cambio Pirelli-Michelín nos afectó, no estoy acostumbrado, y pese a ello estuvimos pisando siempre los talones al ganador y al segundo. ¿El primero? Imaginad, tiene 800 caballos, por los 500 míos», argumentaba, contento, Perelló, «y orgulloso encima que me den este premio a la deportividad, ante tanto talento. La verdad es que volví a darlo todo esta semana como piloto».