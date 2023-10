El magnate británico Bernie Ecclestone se declaró culpable ante el juez de haber defraudado más de 400 millones de libras (462 millones de euros) al fisco de su país, el HM Revenue and Customs (HMRC), por lo cual recibió una sentencia de 17 meses de prisión y una multa de 653 millones de libras.

Ecclestone, jefe de la Fórmula 1 hasta 2017, estaba siendo investigado desde 2015, bajo un cargo de fraude tras no declarar un fideicomiso en Singapur. El empresario, de 92 años, llegó a un acuerdo civil de reponer esa cantidad con intereses.

El inglés no tendrá que ingresar en prisión, por lo que defendió su equipo legal abogando a su avanzada edad, sus problemas médicos y la ausencia de riesgo de cara a la ciudadanía. Ecclestone estaba citado a declarar para el próximo mes de nuevo en Londres después de declararse no culpable en primera instancia.

El ex CEO de la F1 había declarado no haberse beneficiado de ningún fideicomiso dentro o fuera del Reino Unido, pero después de una investigación «compleja y mundial», según HMRC, se pudo demostrar que no había sido de tal manera.