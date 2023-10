El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que todo ha ido «mejor de lo esperado» en Mandalika, donde ha sido sexto en la combinada de tiempos de los entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Indonesia, y ha reconocido que pasar directamente a la Q2 está «por encima» de lo que pensaban «que era posible».

«Hoy ha ido un poco mejor de lo esperado, pasar directamente a la Q2 estaba por encima de lo que pensábamos que era posible. El año pasado pasé muchos apuros aquí, pero ya me encuentro mucho mejor y me he sentido cómodo durante todo el día», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera espera poder mantener la buena dinámica en la sesión de calificación del sábado. «He tenido un poco de cuidado después de la caída del año pasado, sobre todo por las carreras seguidas que quedan. El objetivo para mañana es conseguir la mejor posición de parrilla posible, así que vamos a ver qué pasos podemos dar durante la noche», indicó.