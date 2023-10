El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha lamentado su caída en la última vuelta lanzada de la 'practice' de MotoGP en el Gran Premio de Indonesia, que cree que le hubiese permitido terminar el día «entre los diez primeros», y ha asegurado que el sábado, en clasificación, podrán «luchar por más».

«Ha sido un día de mejoras. La base que teníamos esta mañana no era la que necesitábamos pero, por la tarde, hemos dado un paso adelante. Todo ha funcionado mejor y me he sentido bastante bien, sobre todo con neumáticos usados», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el balear analizó su actuación durante la 'practice' de este viernes. «Durante mi primer intento de ataque cronometrado me he cruzado con Marc -Márquez- en la pista, que ha tenido un susto y me ha afectado en la vuelta. En la segunda tanda, estaba detrás de Pecco y ha habido banderas amarillas durante las dos primeras vueltas», relató.

«Pero en la última, estaba haciendo una buena vuelta y creo que era suficiente para estar entre los diez primeros, pero me he caído al entrar en el último sector. Es una pena, mañana podemos luchar por más», concluyó Mir, que terminó el día decimonoveno.