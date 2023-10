El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha asegurado que es «un sueño» poder liderar el Mundial de MotoGP tras su victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Indonesia y que ser primero de la general este sábado «no entraba» en sus «planes», y ha afirmado que ha podido «sacar huecos de donde no los había».

«Es un sueño. Gracias a todos los que me apoyan. Ha sido un día complicado, pero al final hemos salido ganadores. No entraba en mis planes, pero he podido sacar el liderato por fin», señaló a DAZN tras terminar la carrera en Mandalika. «He sido capaz de ir recuperando posiciones, poco a poco he ido adelantando. Es una pista en la que pensaba que iba a ser mucho más difícil adelantar, pero he podido sacar huecos de donde no los había», añadió.

Además, el madrileño aseguró que también ha «trabajado para mañana». «En carrera, salir sexto no era la peor posición, viendo cómo estaban 'Pecco' -Bagnaia- y Marco -Bezzecchi-. Sin embargo, no era fácil, porque tenía una línea muy pequeña en la primera curva», subrayó.

«Esperemos aguantar mañana. El físico es muy difícil, lo que han hecho Marco y Marini me parece increíble en esta pista, con sus lesiones. Al final hemos sacado lo máximo que se podía sacar y esperemos pelear mañana por esa victoria», continuó.

Por otra parte, explicó sus sensaciones durante la sesión de clasificación, en la que solo pudo ser sexto tras sufrir una caída. «Venía en el T1 bajando cuatro décimas y casi me caigo», dijo. «Ya estaba volviendo a box porque no me quedaba gasolina, me he desconcentrado mirando la tele y me he ido al suelo», apuntó.

«Es un error de novato. He tenido que levantar y en cuanto he entrado al piano he perdido goma buena delantera. He tenido que hacer el crono con la dura y se me ha complicado un poco todo. Ha sido un error, pero me he despertado por la tarde», indicó.