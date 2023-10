El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha asegurado que a pesar de su caída en la carrera del Gran Premio de Indonesia, decimoquinta cita del Mundial de MotoGP, se queda con la «velocidad» exhibida, afirmando que es «el más rápido» de la parrilla actualmente y que espera aprovecharlo en próximas citas.

«Estaba bastante concentrado. Ya se ha visto en la salida, lo tenía clarísimo hoy. Estaba haciendo un ritmo muy bueno y me encontraba cómodo. Ha habido un momento en el que Maverick -Viñales- parecía que me recuperaba un par de décimas, entonces he vuelto a dar ese apretón y he conseguido aumentar la distancia mucho a 2.5, incluso 3», señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre su caída, que le dejó sin el liderato de la categoría reina, explicó que tuvo «un pequeño fallo» en la curva 10 yéndose «un poco largo». «He tocado un pelín de sucio y cuando he entrado en la 11... Estaba muy recto ahí aún, por lo que así las caídas están 100% aseguradas, no he podido salvarla. Me he intentado quedar agarrado, pero no ha podido ser. Me quedo con la velocidad, soy el más rápido sin duda y espero seguir demostrándolo en las próximas carreras», indicó.

Además, se mostró contento con su ritmo de carrera. «No hubiese cambiado nada el ritmo, al final era mi ritmo de todo el finde. Era donde yo estaba cómodo, y hubiese aguantado hasta 2-3 vueltas más con ese ritmo. Obviamente, hay que aprender de los errores, la próxima vez que tenga 2.8 segundos o 3 habrá que aflojar un pelín», expresó.