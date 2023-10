El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha lamentado la caída «difícil de entender» que ha sufrido este domingo en la carrera del Gran Premio de Indonesia, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo, y ha reconocido que el fin de semana se ha ido «complicando» a pesar de que «no» se ha dejado llevar «por el pánico».

«El fin de semana empezó bien, pero luego, día a día, se ha ido complicando. Hoy en la carrera he mantenido la calma, estaba perdiendo un poco de terreno, pero no me he dejado llevar por el pánico», señaló en declaraciones facilitas por su equipo.

El de Cervera explicó que el objetivo este domingo «era terminar», y aseguró que rodó «con esa idea en mente». «Por desgracia, en un punto de la curva 13 he perdido la parte delantera y no he podido salvarla. Una caída difícil de entender, pero ya toca pensar en Australia», apuntó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, que tampoco pudo terminar la carrera, sacó cosas positivas a pesar del mal resultado. «Me he caído, así que obviamente el resultado es un desastre, pero hoy he podido ver algo de potencial», manifestó.

Así, indicó que hizo «una buena salida», pero luego se enganchó «un poco con Morbidelli». «Me he recuperado y he tenido un buen ritmo en 1:31, alcanzando al grupo de Miller y el resto. El único que ha hecho mejores tiempos ha sido Martín, así que tenemos que centrarnos en esto, es un punto positivo», expresó.

«Estoy contento por esto, pero obviamente no estoy contento por la caída. Ahora vamos directos a Phillip Island, una pista que me gusta mucho, así que espero que podamos tener más ritmo allí y seguir mejorando», finalizó.