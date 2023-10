La tenista de edad infantil saliente de la fábrica del Club Tennis Ciutadella, Marina Ribot, ha entrado a formar parte esta temporada 2023-24 del selecto grupo de tenistas baleares que ingresan en la Escola Balear de l’Esport, en Palma de Mallorca, donde se encuentra con el entrenador ciutadellenc, Rubén Román. Ribot, que recientemente disputó con las Illes Balears el Campeonato de España de Comunidades Autónomas 2023 y que posteriormente se lesionó con un esguince de tobillo en un torneo de Castelldefels, es nueva alumna de la EBE y lo hace como uno de los jóvenes talentos femeninos del archipiélago.

Ribot estuvo disputando el trofeo Marca de Jóvenes Promesas en la Academia Emilio Sánchez Vicario de Barcelona, donde se lesionó. Un contratiempo que ni mucho menos detendrá la progresión de la joven tenista. «Está con nosotros con las nueve mejores raquetas de las Illes y como los demás, el reto es sacarle el máximo rendimiento y que ella dé el suyo», señalaba Román, quien exclama que las expectativas con su joven paisana, «no son a nivel de ranking ni que llegue a ser la número ‘x’ del mundo. Sí que cuando acabe en la EBE, domine todos los parámetros del tenis y aprenda a competir, lo que te lo da acudir a torneos fuera de Mallorca e incluso del país», abunda. Estar en Palma es un crecimiento personal, «muy positivo. Hablo con exEBE y me lo aseguran, como el mismo Sergio Martos. Están muy bien atendidos aquí», añade, hablando de Ribot como de una tenista, «que tiende a un juego más conservador; deberá mejorar la intensidad de pies y la decisión en ir a buscar más el punto. No basta en siempre esperar el error rival, solo hasta cierto nivel. Si no sales a ganar, acabas perdiendo, y Ribot deberá ir a un juego más agresivo y mejorar el saque», analiza Román.

Una Marina Ribot que tiene lo más importante para crecer. «Ganas y predisposición. Cuando eres recíproco con el técnico siempre acaba bien la cosa. ¿Recorrido? Es difícil saber dónde podría llegar Marina; no ella, todos los alumnos. Prometemos trabajo, que es lo necesario para llegar lejos, y el tiempo luego dirá», zanja Román.