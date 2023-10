El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) reconoció que los Grandes Premios de Indonesia y Australia han sido «dolorosos» por la caída sufrida en Mandalika y su problema con la goma trasera en Phillip Island cuando en ambas ocasiones iba líder, pero dejó claro que está siendo «rápido» y que eso le mantiene «vivo» de cara a sus opciones de pelear por el título, aunque admitió que a partir de ahora no arriesgará «en exceso» con la elección de los neumáticos.

«Sin duda, los dos últimos fines de semana fueron dolorosos, uno por la caída y otro por el error en el neumático, pero estoy siendo rápido y eso me mantiene vivo. Nunca sabes qué va a pasar cuando llegas a un circuito, pero el año pasado fui fuerte y mentalidad será la de atacar e intentar ganar las dos carreras», señaló Martín en la rueda de prensa previa.

Para el madrileño, fue «duro» ver la carrera de Phillip Island (Australia) del pasado sábado e insistió en que estaba «convencido de que había acertado con la elección de la goma trasera. »Las últimas cuatro vueltas fueron como una pesadilla y estuve tratando de usar mis mejores capacidades para no caerme e ir rápido. Pasamos página y lo volveré a intentar este fin de semana", advirtió.

«A veces, cuando vas rápido con los dos neumáticos es difícil entenderlo. Me dijeron que el desgaste era bastante similar y me la jugué, pero pensaba que la elección era la correcta. En las próximas carreras no voy a arriesgar en exceso con los neumáticos», confirmó el segundo clasificado del Mundial.

Martín recordó que el año pasado Ducati fue «primera, segunda y tercera en la parrilla de salida» en el Circuito de Chang y que tuvieron «un ritmo muy rápido». «Espero que sea una pelea apretada», indicó el madrileño, que no olvida el buen hacer de Marc Márquez (Repsol Honda) el año pasado y que el de Cervera ganó las dos primeras ediciones de este Gran Premio.