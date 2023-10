El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha dado un nuevo zarpazo a la general de MotoGP después de vencer este domingo en la carrera del Gran Premio de Tailandia, decimoséptima cita del Mundial de motociclismo, mientras que Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se impuso en Moto2 por delante de un Pedro Acosta (Kalex) que podría proclamarse campeón en Malasia y el colombiano David Alonso (GasGas) venció en Moto3, donde Jaume Masià (Honda) sigue líder.

Martín, que ya el sábado logró un triunfo al esprint que le permitió acercarse a 'Pecco', completó un fin de semana de ensueño en Buriram y desterró todos los fantasmas que le acompañaron en las anteriores citas. Después de irse al suelo en Mandalika y verse superado por hasta cuatro pilotos cuando marchaba líder en la última vuelta en Phillip Island por la mala elección de neumáticos, el de San Sebastián de los Reyes no falló este domingo.

'Martinator' resistió el acoso hasta el final de Brad Binder (KTM), que por pisar el verde en la última vuelta se vio relegado a la tercera posición -que le convierte en el sudafricano con más podios en la clase reina (9)- en beneficio del líder Francesco Bagnaia (Ducati), que amortiguó el golpe de Martín con este segundo puesto.

Con este doblete, el español se sitúa a solo 13 puntos de 'Pecco' en la general de MotoGP, todo con tres Grandes Premios y seis carreras por celebrarse. «No he dormido, estaba pensando en el día siguiente. Y este domingo, por fin, me he podido relajar. Necesito cuatro o cinco días de desconectar de motos porque han sido, de verdad, bastante duro este triplete, sobre todo a nivel mental. Me ha destrozado», confesó Martín a DAZN sobre el tríptico asiático.

Además, Aleix Espargaró (Aprilia) logró concluir quinto, mientras que Marc Márquez (Repsol Honda) fue séptimo. Joan Mir (Repsol Honda) terminó duodécimo; Raúl Fernández (Aprilia) cerró la zona de puntos, decimoquinto; Augusto Fernández (KTM) fue decimoséptimo y Pol Espargaró (KTM), decimoctavo. Ni Maverick Viñales (Aprilia) ni Alex Márquez (Ducati) lograron finalizar por sendas caídas.

Aldeguer gana en moto2 y arbolino aplaza el título de acosta

Por su parte, el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se mostró intratable y firmó la victoria en Moto2 por delante del líder del campeonato, su compatriota Pedro Acosta (Kalex), mientras que el héroe local Somkiat Chantra (Kalex) se subió al podio junto a los dos murcianos.

Aldeguer, que partía desde la pole, no dio opciones a ninguno de sus rivales y se impuso de principio a fin en el Circuito Internacional de Chang, donde Acosta también hizo los deberes en busca del título al terminar en segunda posición. Sin embargo, su principal rival por el campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex), también cumplió al hacerse con la cuarta posición.

De esta manera, el transalpino, a 63 puntos del líder en la general, neutralizó el primer 'match ball' del de Mazarrón, que dentro de 15 días en Malasia gozará de su segunda oportunidad de proclamarse campeón de la clase intermedia; para volver a aplazar el 'alirón', a Arbolino solo le valdría ganar la carrera y que el español quedarse quinto o peor.

En cuanto al resto de españoles, Marcos Ramírez (Kalex) finalizó sexto, Albert Arenas (Kalex) fue séptimo, Alonso López (Boscoscuro) terminó octavo, Izan Guevara (Kalex) lo hizo noveno y Manu González (Kalex), décimo.

Arón Canet (Kalex) continuará tercero en la clasificación general de la cilindrada intermedia a pesar de ser undécimo tras verse lastrado por adelantarse en la salida y ser penalizado con una doble 'long lap', mientras que Jeremy Alcoba (Kalex) y Alex Escrig (Forward) concluyeron decimotercero y decimonoveno, respectivamente. Sergio García Dols (Kalex) se fue al suelo y no pudo terminar.

Masià sigue líder de moto3 y alonso se proclama 'rookie del año'

Por último, el colombiano David Alonso (GasGas) se proclamó 'rookie del año' en Moto3 después de firmar su cuarto triunfo de 2023 para situarse a solo 25 puntos del líder, que continúa siendo un Jaume Masià (Honda) que terminó cuarto y se benefició de la caída del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) tras tocarse con el español Iván Ortolá (KTM).

El colombiano de 17 años lideró un podio en el que acompañaron el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), y a pesar de que Masià se quedó a las puertas pudo ampliar su renta en el liderato, que era solo de cuatro puntos al llegar a Buriram.

Ahora, el de Algemesí maneja 17 unidades de ventaja sobre Sasaki, mientras que Alonso es ya tercero a 25, tras desbancar en la general a un Dani Holgado (KTM) que fue sexto este domingo después de verse afectado por el incidente entre el nipón y Ortolá, con todavía 75 puntos en juego.

Por su parte, Ortolá terminó undécimo y Xavi Artigas (CFMoto) concluyó decimocuarto, justo por delante de Adrián Fernández (Honda). Fuera de los puntos finalizaron José Antonio Rueda (KTM), decimosexto; Vicente Pérez (KTM), decimoctavo; y David Salvador (KTM), vigésimo quinto. David Muñoz (KTM) no pudo completar la cita.