El piloto español Pedro Acosta (Kalex) se ha mostrado exultante tras atar este domingo en el Gran Premio de Malasia su título mundial de Moto2 y ha asegurado que las dos carreras que quedan de campeonato, en Catar y Valencia, van a ser «las más bonitas» de su carrera, ya que le permitirán despedirse tranquilo del Red Bull KTM Ajo, que ha sido como su «padre» y su «madre» en estos tres años.

«'Pedro Acosta campeón del mundo', suena bien», reconoció al micrófono de DAZN tras la carrera en Sepang. «Me ha escrito muchísima gente, creo que todo esto es por ellos, porque el año pasado lo pasé mal. Hoy en la celebración había una foto cayéndome y me he acordado de cada vez que me he caído, de cada vez que no me salían las cosas», añadió.

En este sentido, se mostró feliz de haber podido proclamarse campeón con «muchísima consistencia». «No se pueden ganar 22 carreras, pero el objetivo es ese: ganar todas las carreras y ser competitivo en todas. Este año hemos fallado poco, pero la caída de Le Mans me dolió mucho y todavía está ahí. Australia me dolió mucho, llegué y me encerré en la habitación y dije 'hoy ni cena ni nada», rememoró.

El murciano, que subirá a MotoGP en 2024, dio también las gracias al equipo Red Bull KTM Ajo. «Han sido tres años en Ajo Motorsport que han sido increíbles. Este es el tercero, segundo Mundial, último año. No me ha hecho mucha gracia irme, porque me han criado, han sido como mi padre y mi madre. Creo que todo este Mundial lo han ganado ellos», indicó.

Además, reconoció que se sentía en deuda con su equipo tras los malos momentos del Mundial de 2022. «Cuando tú respetas tanto a alguien, como me pasa a mí con la gente del equipo, sientes hasta vergüenza. Decía 'qué buenos son ellos y qué malo soy yo'. Este año decidí tomármelo con calma. Ha sido una temporada de asentar todos los errores que hicimos el año pasado y ponerlos todos en el mismo punto», explicó.

Por otra parte, confesó que uno de sus grandes apoyos ha sido Remy Gardner, campeón del mundo de Moto2 en 2021. «Mandé un mensaje a Remy el día que ganó el Mundial y él me ha mandado uno hoy diciéndome que disfrutase de todas las vueltas. Remy estuvo allí apretando mucho cuando no me salían las cosas; recuerdo una bronca que me echó en Argentina, se puso rojo y se le hincharon las venas del cuello, y yo estaba con el culo apretado. Esto es gracias a él, gracias al equipo y gracias a todas las personas que han estado a mi alrededor», señaló.

Acosta se acordó también de su manager Albert Valera, que le consiguió un acuerdo con el Red Bull KTM Ajo cuando se quedó sin equipo antes de debutar en el Mundial de Moto3 de 2021. «Es gracias al equipo, es gracias a Albert Valera. Antes de entrar en el Mundial me quedé sin equipo a la semana de firmarlo y hoy se lo he dicho 'tío, qué bien ha salido todo'», afirmó.

«Llegué al Mundial siendo un niño que no sabía ni cómo iba la pantalla de la moto, sólo sabía que cuando salían las luces tenía que cambiar de marcha. He crecido con ellos. Mi primer Mundial lo corrí sin mi padre ni mi madre viniendo a las carreras, creo que ahí me espabilé mucho, dejé de ser ese niño tímido al que le costaba hablar. Ahora sólo queda disfrutarlo. Quedan dos carreras con este equipo y creo que van a ser las carreras más bonitas de mi carrera», finalizó.