El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) ha asegurado este jueves que ve «realmente difícil» poder ganar el título de la categoría reina a falta de un Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el que, el sábado al sprint y el domingo en la carrera, se jugará el todo por el todo con Francesco Bagnaia, que le saca 21 puntos en el Campeonato.

«Después de los últimos resultados es un poquito más difícil, creo que estamos remontando y vamos bien pero ahora estamos un poquito lejos. Entonces, estoy bastante relajado. He entendido después de la carrera que ahora es realmente difícil ganar, así que estoy contento igualmente con toda la temporada y ahora pues bueno, no tengo nada que perder. Aún tenemos posibilidades. Si quedamos segundos estará bien y si ganamos, fantástico», aseguró en rueda de prensa.

Sin nada que perder y todo por ganar, satisfecho de su temporada, 'Martinator' intentará remontar esa diferencia en las dos disputas que quedan. «Voy a tratar de disfrutar del fin de semana y sin duda tratar de ganar las dos carreras. Creo que soy capaz de conseguirlo en un circuito que me gusta, en el que disfruto y en el que soy muy rápido. Así que vamos a seguir yendo a por ello y vamos a tratar de ganar las dos carreras», manifestó.

Y lo hará en Cheste, donde no ha podido ganar nunca en MotoGP. «En cuanto gané mi primera carrera en 2017, empecé a adorar el circuito, me encanta. Y ahora es un circuito en el que realmente disfruto, siempre voy rápido, siempre me veo con un gran ritmo, y como bien dices, logré las dos últimas poles, así que siento confianza, es un circuito en el que yo creo que podemos ganar las dos carreras. El problema es que incluso aunque ganes las dos carreras puede no ser suficiente, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara», auguró.

«No es mi ciudad natal pero es mi país natal. Y nunca he ganado una carrera en mi país, así que tengo ganas de darlo todo este fin de semana y esperemos que toda la afición empuje un poquito más la moto», comentó sobre el hecho de jugarse el título en 'casa', ante una afición que, sobre el papel, estará más de su lado que del de 'Pecco'.

Por otro lado, sobre los problemas con el neumático de la última cita en Catar, lamentó que todavía no sabe el motivo. «Fue una carrera dura, tuve dificultades ya desde la primera vuelta y aún no he recibido ninguna respuesta. Sin duda estas cosas necesitan de tiempo, quizás hablé demasiado pronto después de la carrera porque soy una persona muy impulsiva y no sabemos exactamente qué es lo que sucedió», manifestó.

«No me gusta echar la vista atrás, pero el domingo por la tarde fue una pastilla difícil de digerir, ha sido difícil no pensar en lo que ocurrió. Es muy fácil olvidarlo, entendí que no era mi culpa y yo estaba ayudando más bien a las personas del entorno a que estuviesen contentos, más que al revés. Pero no quiero pensar más en ello, quiero centrarme en esta semana», valoró, en este sentido.

De momento, a falta de saber qué piloto se llevará el título, lo que está claro es que el Prima Pramac Racing de Martín y Johann Zarco es el mejor equipo de la temporada, siendo un satélite de Ducati. «La verdad es que me siento orgulloso de este equipo. Cuando llegamos, ni siquiera estábamos en el top 3 en el campeonato del mundo, y este año hemos conseguido el campeonato de equipos, así que es un gran logro, muy importante para un equipo satélite conseguir batir a todos los equipos de fábrica, y me siento orgulloso de cada uno de ellos», reiteró.

«Creo que contamos con todo lo necesario para luchar por títulos en el futuro también, así que muy contento de estar aquí y esperemos que lo podamos lograr en las próximas temporadas», celebró el piloto madrileño de 25 años.

Martín, en su lucha final por el título, correrá con un casco especial qué refleja la fuerza del equipo y de sus seres queridos. «Son las personas que me han ayudado a conseguir todo esto este año. Mi equipo, mi familia, mis amigos cercanos. Es algo básico pero muy poderoso para encarar el fin de semana y trataré de llevarlo a la primera posición», valoró.