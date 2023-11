El piloto italiano Luca Marini y el Mooney VR46 Racing Team anunciaron este sábado el fin de su relación, tras seis años, en medio de los rumores que esperan un anuncio inminente de su fichaje por el Respol Honda ante la salida del español Marc Márquez.

El VR46 confirmó que Marini dejará el equipo al final de la temporada 2023, la cual termina este mismo domingo con la carrera del Gran Premio de Valencia. La llegada del italiano al Repsol Honda se da por hecho en el 'paddock' a falta de confirmación oficial.

«He pasado la mayor parte de mi carrera en el Campeonato en este equipo, por lo que muchos de los momentos más significativos de mi carrera hasta ahora están vinculados a este grupo de personas. Hemos crecido juntos y nos hemos llevado muchas satisfacciones», dijo el italiano en el comunicado oficial.

Por otro lado, en declaraciones a Dazn, Marini confesó que su destino se sabrá en breve, «una oportunidad» que no se podía rechazar. «Empiezo una nueva aventura, focalizado para luchar por mejores resultados. La noticia va a llegar pronto. He tenido la oportunidad de ir a un equipo de fábrica, ha sido siempre mi sueño, trabajar con la fábrica, me estimula mucho y puedo ayudar a ganar el título, aunque no será fácil», afirmó.