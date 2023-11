El piloto italiano Fabio Di Giannantonio completará la alineación del Mooney VR46 Racing Team de MotoGP para la temporada 2024, por lo que el joven piloto, que no tenía moto para el año que viene tras no renovar con el Gresini Racing, seguirá en la categoría reina con otra Ducati satélite.

Ganador del Gran Premio de Catar, Fabio Di Giannantonio no se quedará fuera de la parrilla del año que viene y vestirá el amarillo neón del equipo de Valentino Rossi, en la que será su tercera temporada en la categoría reina, en la que hizo podio en Australia este año y pole en Mugello en 2022.

«Es uno de los pilotos más prometedores del vivero italiano, gracias al segundo puesto en el Campeonato de Moto3 en 2018 y ocho podios en la categoría intermedia (una victoria en el GP de España 2021). El objetivo es seguir creciendo en esta categoría y estar entre los protagonistas», apuntó el equipo.

Fabio Di Giannantonio aseguró estar «feliz» por unirse a un equipo tan fuerte como el Mooney VR46 Racing Team. «Puedo aprender mucho y no puedo esperar para empezar a trabajar juntos en este proyecto, podemos hacer cosas realmente buenas. En las dos últimas temporadas en MotoGP he crecido mucho y en este equipo seguro que podré madurar aún más y conseguir grandes resultados. Estoy emocionado, no puedo esperar a conocer a todo mi nuevo personal y equipo y empezar a trabajar en la pista. Gracias a todos los que lo han hecho posible», manifestó.

Por su parte, el director del equipo Mooney VR46 Racing Team, Alessio Salucci, añadió que la del piloto es una «llegada inesperada en el último minuto». «Estoy satisfecho de haberle elegido. Tuvo un gran final de temporada, no se perdió cuando las cosas no iban bien y estoy seguro de que aquí se sentirá como en casa. A nivel automovilístico, ha demostrado estar entre los jóvenes italianos más rápidos, seguirá trabajando con Ducati y el objetivo es ayudarle a ser no sólo competitivo, sino también consistente en sus resultados», argumentó.