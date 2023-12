Nadal pone fecha a su regreso a las pistas

Después de un año fuera de la competición, Rafa Nadal ya tenía decidido su regreso. El tenista de Manacor había notado un importante avance en su preparación para hacerlo, después de haber sufrido una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que le obligó a cerrar antes de tiempo la temporada, y este viernes ha confirmado a través de la red social X que vuelve a las pistas la primera semana de enero. Será en el torneo de Brisbane, según él mismo ha informado.

El ganador de veintidós títulos del Grand Slam ya había avanzado a mediados de noviembre que tenía decidido su regreso a la competición, y ya solo restaba que anunciara cuándo y dónde. Cabe recordar que el manacorí lleva sin competir desde el pasado 18 de enero, cuando se retiró en el encuentro de segunda ronda del Abierto de Australia. Unos meses después, en mayo, anunció que no jugaría Roland Garros y que había decidido que 2024 sería su último año en activo. «Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final sea de otra de manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera», manifestaba Nadal, que pocos días después era intervenido quirúrgicamente de su lesión.

El tenista ha peleado durante todos estos meses para recuperarse y «ha llegado el momento de volver», ha dicho. En las últimas semanas, se ha especulado sobre diferentes fechas y torneos. Finalmente, regresa al circuito de la ATP participando en el torneo australiano de superficie dura.