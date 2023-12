La temporada 2024 ha empezado a gran ritmo para el Menorca Rugby, que acumula un par de semanas consecutivas a plena actividad.

En ese orden, el fin de semana del 3-4 de diciembre, se llevó a cabo una jornada de rugby de formación, que tuvo lugar el sábado 3 en la pista del Polideportivo de Maó, y en la que tomaron parte los equipos sub 8, sub 10 y sub 16, tanto del Menorca Rugby como del RC Ponent mallorquín, lo que también sirvió para incrementar los lazos de unión entre ambas entidades.

El equipo sub 16 del Menorca Rugby | M.R.

En lo que atañe a los equipos del club menorquín, los tres mostraron un buen nivel, cada cual en su categoría, quizá un augurio de que puede ser esta una gran temporada. El domingo 4, el equipo senior menorquín cayó en su visita al RC Toro mallorquín.

Y respecto al pasado fin de semana, el sábado previo, el equipo sub 16 del Menorca Rugby jugó y perdió ante el Toro, en campo mallorquín.

Y en cuanto a este fin de semana, el equipo senior del Menorca Rugby juega su primer partido en la Isla, contra el Shamrock. Será el sábado a las 15 horas. Mientras, el equipo sub 14, jugará en Mallorca ante el Ponent.