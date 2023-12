El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) reconoció que «nunca» imaginó que «llegaría» a ser subcampeón del mundo de la máxima categoría, después de un camino desde sus «humildes raíces» que le «emociona» y que le llena de «orgullo», según un comunicado.

«Estoy muy agradecido. Reflexiono sobre mi camino y me siento lleno de orgullo. Nunca imaginé que llegaría a un lugar como este. Me emociona ver el reflejo no solo de mi viaje en el mundo de MotoGP, sino también el increíble camino desde mis humildes raíces hasta llegar a ser el segundo del mundo en este deporte», afirmó Martín durante el estreno de la nueva producción de DAZN 'Martinator, voluntad de hierro'.

Este nuevo documental descubre la historia del piloto de San Sebastián de los Reyes y cómo ha llegado a convertirse en 'Martinator', con protagonistas como sus padres Ángel y Susana, el expiloto Jorge Lorenzo o el piloto Aleix Espargaró, y con «una perspectiva única» para conocer a Martín tanto dentro como fuera de la pista.

Este miércoles y ante más de 300 personas, se celebró el preestreno del documental en Madrid, un evento que contó con la presencia de José María Gutiérrez 'Guti', Fonsi Nieto, Jonathan 'Maravilla' Alonso y Jennifer Miranda, entre otros. Los asistentes pudieron revivir la historia de superación de la familia del madrileño, así como los momentos más duros, como su grave caída en Portimao en 2021. «Lo pasé muy mal, fue un dolor que no se lo deseo a nadie y pensé en dejarlo», afirmó Martín.

Aleix Espargaró, uno de sus mejores amigos dentro del Mundial y con quien comparte representante, Albert Valera, destacó sobre el origen de su relación que «desde que le cogió y le empezó a ayudar, fue como si fuese un hermano pequeño». «Poderle ver crecer, ayudarle, entrenar con él, hacer un poco de papá de Jorge. Lo hice de corazón», señaló.

'Martinator, voluntad de hierro' se incorpora al catálogo de contenidos sobre MotoGP que ofrece DAZN, después del estreno reciente de 'ÁLEX' sobre Álex Márquez. A estos documentales se sumará el 22 de diciembre 'Test Rider: Dani Pedrosa', para conocer como es la vida de un piloto probador del Mundial. Y ya en 2024, la plataforma lanzará 'Pedro Acosta: Obligado a Ganar', antes del comienzo del Mundial en marzo.