Cuando restan poco más de dos semanas para que se dé el 'sus' la temporada 2024 del Premier Padel, se ha confirmado esta noche del martes lo que algún medio deportivo especializado en pádel avanzaba y luego ha confirmado la propia palista de Alaior, Gemma Triay. La menorquina y la madrileña, Marta Ortega, finalmente sí acaban separándose de las pistas. A falta de tan solo 20 días para que comience un nuevo curso, ambas anuncian en sus redes sociales que finalmente no competirán juntas esta temporada.

La jugadora de Alaior ha publicado en su Instagram que Martita Ortega y ella separarán sus caminos tras el torneo de Riad, el primero del calendario Premier Padel. «Después de nueve meses jugando juntas siento que no estamos alcanzando el nivel que sí tenemos durante los entrenamientos y eso es algo que me está pasando factura. Siento que no estoy ayudando a Marta a sacar su mejor versión, ni la mía. Martita muchas gracias por este tiempo conmigo y por aceptar el reto que te propuse. Eres un ejemplo de profesionalidad, trabajo y sacrificio. Nunca olvidaré esas semanas mágicas de Roma y Menorca», ha escrito este martes por la noche, Triay.

La decisión contraria a la que habían anunciado hace algunas semanas de seguir juntas y convencidas de poder crecer como pareja para llegar incluso a ser las número 1 la ha tomado por tanto la menorquina. Y es que hace ya algún tiempo que se relaciona a Triay con uno de los grandes valores del pádel mundial, la también joven española Claudia Fernández. Una separación de Triay y Ortega que llega tras su discreto rendimiento en la Hexagon Cup y después de la derrota frente a su expareja, Ale Salazar.