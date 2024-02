El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) aseguró tras finalizar el segundo de los tres días de test oficiales de pretemporada en Sepang (Malasia) que el potencial de la nueva moto es bueno y celebró haber sido un segundo más rápido que el primer día y superar en 6 décimas su tiempo de la calificación del GP Malasia de 2023.

«Ayer probamos muchas cosas y hoy se trataba de confirmar las que funcionaban bien. Tenemos una base con la que me he sentido cómodo, así que es un gran paso el que hemos dado y, como resultado, he podido mejorar bastante mi mejor vuelta. Ya soy 6 décimas más rápido que en la sesión clasificatoria del año pasado, cuando estaba por delante de mi compañero de equipo», celebró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Mir fue esas seis décimas más rápido que en la 'qualy' de la cita malaya de 2023 y casi un segundo más rápido que este lunes, para terminar el día en décima posición tras 39 vueltas completadas.

«Estamos viendo el potencial que hay y estoy contento con lo que hemos hecho, aunque tenemos que mantener los pies en la tierra y seguir trabajando porque todavía hay margen. Queda un último día aquí antes de empezar a pensar en el test de Qatar», añadió el balear.

Por su parte, el italiano Luca Marini vivió un «día intenso». «He hecho una tanda larga para hacer muchas pruebas diferentes, que nos ha permitido entender mejor el trabajo en el que nos tenemos que centrar. Ha sido positivo entender la moto y ver cómo cambia con el desgaste de los neumáticos en carrera», valoró.

«Con compuestos nuevos me siento bastante bien, así que tenemos que encontrar esa sensación cuando estén más usados. Para eso están los Test, para entender estos puntos y aprovechar el tiempo que tenemos para seguir trabajando en ellos. Es hora de descansar y prepararnos para el último día aquí en Malasia», aportó.

Sin lluvia y con calor en Malasia, Marini completó 41 vueltas con un mejor tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 394 milésimas -más de medio segundo más rápido que su mejor tiempo de ayer-. Por la tarde, Marini realizó una tanda más larga para entender mejor la moto en distancia de carrera, para terminar con el 17º mejor tiempo de la jornada.