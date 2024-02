El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha asegurado que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) le enseñó que no hay que «menospreciar al rival, sino al revés», mientras que el asturiano ha reconocido que ha «compartido el sufrimiento» del catalán durante sus periodos de lesión.

«Una de las cosas que me enseñó Fernando es que al rival no tienes que menospreciarle, sino al revés, tienes que ver sus puntos fuertes para prepararte mejor. Fernando siempre ha sido uno de los pilotos que a su compañero de equipo o al rival lo ha intentado machacar, pero con respeto. Tanto en pista como fuera de ella y sabiendo a quién se estaba enfrentando», declaró en 'La conjura de dos leyendas', la tercera entrega de la serie de DAZN en la que Márquez y Alonso reviven su trayectoria a través de fotografías.

Durante el capítulo, el asturiano preguntó al de Cervera cómo gestionó su tiempo alejado de las pistas. «Hasta que no lo vives, no sabes cómo afrontar esos momentos. Hubo épocas de todo, como en la primera lesión en 2020, donde pensaba 'quiero volver, quiero volver' e incluso tenía ansiedad. Luego hubo la otra, donde se da la vuelta a la situación y te das cuenta de que necesitas un descanso en el que pensar qué tengo que hacer para volver y qué tengo que hacer cuando vuelva», manifestó.

«Como he recaído tantas veces, me he dado cuenta de que esta es la mejor manera para aprender. Tienes que evadirte de las expectativas cuando vuelves de una lesión. Evidentemente, como has conseguido mucho en el pasado, la gente espera grandes cosas de ti, pero tú tienes que ser realista contigo mismo y con tu entorno sobre de dónde vienes y adónde quieres ir», añadió.

En este sentido, aseguró que tiene que haber «un camino trazado». «Va a haber piedras, pero son esos momentos los que te hacen madurar no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Ha sido un año en el que me ha tocado tomar decisiones que quizás me arrepienta en un futuro, no lo sé, pero han sido todas muy pensadas, muy meditadas y sobre todo ninguna tomada en caliente, algo que he aprendido también», explicó.

En otro orden de cosas, Márquez recordó que creció viendo junto a sus padres las carreras de Alonso los domingos. «Todos estamos muy ilusionados en España con Fernando. He visto carreras los domingos y encendido DAZN para ver a Fernando, no para ver la Formula 1. Si le penalizan, le ha pasado algo en esa carrera o si no tenía posibilidades de estar arriba, igual me iba a entrenar o aprovechaba para hacer otra cosa», confesó.

«Es un referente y llevar un deporte tan arriba y enganchar a la gente es lo que cuesta. En Formula 1 dependes mucho del coche, pero estoy seguro de que él va a dar espectáculo. Espero que no pierda nunca esa magia y esos adelantamientos diferentes. Los hacen uno, dos o tres pilotos en la Formula 1, los demás esperan al DRS y ya. Fernando es de esos que te puede adelantar en cualquier curva», prosiguió.

Por su parte, Fernando Alonso quiso enviar un mensaje de apoyo al '93'. «Marc, 2024 lo afrontamos con muchísima ilusión, creo que tenemos retos los dos, el tuyo es espectacular. Creo que hablo por todos, para decirte las ganas que tenemos de verte otra vez luchando por las victorias, por el Mundial», apuntó

«Estoy muy ilusionado después del test de Valencia, que lo seguí como un partido de fútbol, casi minuto a minuto. Me gustó verte cómodo, arriba, sonriente y te echamos de menos todos en esas posiciones. Estos últimos años han sido muy difíciles para ti, me imagino el sufrimiento y las ganas que tendrás, pero creo que también hablo por todos, el sufrimiento ha sido compartido por todos nosotros, yo el primero. Veo las carreras casi por ti, a ver cómo salen las cosas e imagínate la ilusión que tengo. Suerte, aquí nos tienes siempre, vayan bien o vayan mal las cosas. A por ello», finalizó el asturiano.

Además de 'La conjura de dos leyendas', los fans ya pueden disfrutar con tan solo registrarse en DAZN de 'Fernando. Revelado' y 'Marc. Revelado', donde aparte de reconocer cómo se ven de cara a la próxima temporada, el asturiano cuenta cómo es su relación con Lewis Hamilton, Rod Dennis o Michael Schumacher. Por su parte, Marc, revive los momentos más duros de su carrera, cuenta cómo ha sido su despedida de Honda y la importancia de la confianza que le da su pareja para afrontar nuevos retos.