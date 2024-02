El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que se ha encontrado «bastante mal» y que su estado «no» era «del 100%» durante la segunda y última jornada del test de pretemporada de Catar, en la que ha terminado decimonoveno.

«Hoy me he levantado muy cansado y, en general, no me encontraba muy bien. Después de la primera salida me encontraba bastante mal y he tenido que parar para intentar recuperar fuerzas. He podido descansar y volver a salir a pista, pero mi estado no era del 100%, así que sólo hemos podido hacer algunas cosas», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el balear se fue al suelo en la curva 13 durante los últimos minutos de la sesión en el Circuito Internacional de Losail. «En la última salida, he tenido una caída rápida que ha hecho que no pudiéramos hacer las prácticas de salida, así que ha sido un día bastante complicado», manifestó.

«Habría estado bien tener este último día a nuestro mejor nivel, pero hemos podido hacer buenos progresos a lo largo de estas sesiones. Ahora centramos nuestra atención en la carrera y en intentar sacar el máximo resultado de ella», añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, Luca Marini, explicó que a pesar de ser vigésimo ha sacado mucha información de esta última jornada. «Este test nos ha permitido entender muchas cosas y hemos podido probar todo lo que estaba en la lista para nosotros y para HRC», subrayó.

«Hoy hemos realizado un gran cambio en la moto que nos ha hecho perder algo de tiempo en la primera hora. Aun así, hemos podido obtener muchos datos y prepararnos bien para el Gran Premio. Cada día he podido mejorar mis sensaciones con la moto, pero todavía tenemos que trabajar nuestro rendimiento a una vuelta», finalizó.