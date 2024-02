Tras la segunda manga el Club Bádminton Maó consiguió prácticamente la permanencia en la categoría de División de Plata tras cosechar dos triunfos y una derrota en Huelva. Con 12 puntos, empatado con CB La Orden B y el CB Palma, tan sólo tiene por delante a Almería y Astures con 18, favoritos a ocupar las dos plazas de ascenso a Oro. El primer encuentro enfrentó al Maó con el extremeño Cura Mora, un equipo incómodo. Debutaban Eric Navarro y Jessica Li, flamante fichaje de la Isla de Man. Se empezó perdiendo en dobles mixtos 3-0, sin entrar en el juego y a partir de allí todos los partidos se decantaron para Maó, a tres sets (6-1).

En el segundo, Soria fue el contrincante con idéntico resultado 6-1 pero en el Maó se tuvieron que emplear a fondo y casi todos los partidos acabaron en el quinto set. Los menorquines jugaron con más cabeza los últimos puntos decisivos y se perdió un individual masculino 11-10. Buen resultado para tener el mejor ‘average’ posible por si hay empates entre equipos.

Una única derrota (3-4)

No salió tan bien, muy igualado, contra Guadalajara. Se estudió mucho la posible alineación y salió como se esperaba, los cruces de los dos individuales femeninos no salieron como hubiese querido el Maó. Con un interesante 2-1 se presentaba un individual femenino bastante fácil para Li ganando cómoda para el 3-1. Faltaba un partido más para ganar, lo que no sucedió con los tres individuales, con tres derrotas de los menorquines, dos de ellos en cuatro sets en partidos bastante difíciles.