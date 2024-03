El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció que su futuro está en el aire y dio como lógico que se le relacione con Red Bull o cualquier otro equipo ya que termina contrato esta temporada, pero afirmó que, en primer lugar, tiene que valorar si está dispuesto a seguir en el 'Gran Circo'.

«Dependerá de cómo me siento, cómo llevo los primeros viajes, aviones, cómo me siento físicamente, cómo de motivado estoy. Es lo más importante», dijo ante los medios este miércoles en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial.

El doble campeón del mundo adelantó la pasada semana en Baréin que en tres o cuatro carreras decidirá si sigue o no en la F1 y el asturiano detalló así lo que siente como importante para renovar con Aston Martin o fichar por algún otro equipo.

«Me encanta correr, me da igual si es por ganar, por un podio o por ser duodécimo. Me he dedicado al 100% por un equipo, por competir, y para comprometerme para el futuro tengo que estar seguro de que puedo dar ese 100% a ese equipo», afirmó.

«Si no sería muy egoísta por mi parte, si firmo y estoy en la F1 sólo por diversión. Si estoy aquí es porque lo quiero hacer bien y lo primero tengo escucharme a mí mismo. Primero tengo que comprometerme conmigo mismo, si dedicarme cuatro años más, si estoy dispuesto a sacrificar otras cosas en la vida», añadió.

Alonso fue preguntado por los rumores de una posible salida a Red Bull, con las últimas informaciones de una posible salida del campeón Max Verstappen. «Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil creérselos todos», dijo.

«Creo que estoy en la lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras», añadió el español, que apuntó que lo primero es su decisión personal. «Una vez haga la decisión conmigo trataré de ver la mejor opción que tengo, pero ahora mismo no estamos todavía en ese momento», añadió.

Por otro lado, el de Aston Martin reconoció un inicio de 2024 distinto al del pasado curso aunque «positivo». «Fue un buen arranque, positivo, diferente al del año pasado, pero esperábamos ser el quinto equipo. Tenemos buena base y hay que trabajar. Tenemos que mejorar más que los demás», zanjó, dando por seguro que «nadie ganará a Red Bull por algún tiempo».