«Para cualquier persona le puede servir no sólo físicamente, en valores y respeto; confianza en uno mismo para la vida. Son valores como que te enseñan el respeto al maestro y a los compañeros, ya que siempre hay uno que sabe más que tú», dicen en el Levium Armorum Team sobre los beneficios de MMA, boxeo, etc. «No sirve de nada el ego y creerme más que nadie. A personas con poca confianza en sí mismas les ayuda a saber que pueden defenderse. Que no son tan débiles como pensaban».