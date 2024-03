El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (MotoGP) tiene claro que pese a su positivo estreno en la categoría 'reina' en el Gran Premio de Catar, donde fue noveno y consiguió estar «a un nivel» que no se podían imaginar, todavía deben ir «poco a poco puliendo detalles», aunque esta primera experiencia «con los mejores» le ayudará «muchísimo» para Portimao (Portugal).

«No hubo subidón porque estuvo tan cerca y se fue tan lejos a la vez que no nos valió de nada. Creo que tenemos que estar contentos, al final estuvimos ahí en el meollo metidos, pero faltó rematar. Creo que conseguimos estar a un nivel que ni nosotros pensábamos que podíamos estar», expresó Pedro Acosta tras acudir a la presentación este jueves como uno de los nuevos alumnos de la UCAM Murcia.

El murciano cree que en la carrera del domingo mostró «un nivel mucho más alto que en la Sprint», donde se les fue «un poco todo de las manos» y la lió «un poco en la salida». «Es una carrera inusual y la mentalidad de todo el mundo es completamente diferente, son 12 ó 10 vueltas a fondo hasta que se acabe y la primera vez es un poco delicada porque te encuentras con que todo el mundo desde la primera vuelta va a fondo y se olvida de gestionar gomas o gasolina. Creo que me pilló un poco dormido la situación, pero tenemos que estar contentos también», detalló.

«La carrera larga creo que era una situación mucho más natural para mí, con mucho más peso con la gasolina, muchas más vueltas», advirtió el de Mazarrón, también protagonista por sus adelantamientos, algo para lo que dio valor a su moto con la que han conseguido tener «mucha más tracción» que con el chasis que tuvo en Valencia en el test de postemporada. «Es mucho más de carreras y te permitía frenar mucho más tarde, entrar con mucha más confianza, que era lo que me faltaba un poco en el de aluminio o de hierro», subrayó.

Acosta también dejó claro que su adelantamiento a Marc Márquez (Ducati) fue «uno más» porque no estaba «concentrado» en ver a quién tenía «delante». «Al final supimos más o menos gestionar los rebufos y a no hacer grandes errores, que era un poco en lo que estaba más concentrado porque el objetivo era traer la moto de vuelta al 'box', hacer 21 vueltas de verdad en carrera de MotoGP porque no es lo mismo hacer un simulacro en el test que una carrera de verdad», resaltó.

«Creo que nos ayudó muchísimo para Portimao haber hecho las 21 vueltas con los mejores también», prosiguió el murciano, que prefiere «hacer 10 vueltas empujando y viendo que hacían los que estaban delante que hacer 21 haciendo el 9».

Para el actual campeón de Moto2, «sobre todo esas 10, 15 vueltas» en las que pudo rodar «con Marc Márquez, detrás de Jorge Martín» y en las que pudo «ir adelantando gente» le han permitido «coger mucha más experiencia» y hacerse «una idea de lo que es MotoGP antes de ya la segunda carrera».

«Es verdad que en la primera parte de la carrera llevamos también un ritmo buenísimo y que al final la liamos sin gestionar y por eso llevamos ese ritmo. Poco a poco tenemos que pulir esos detalles», añadió el piloto murciano.

Este insiste en que hay que «ir con calma y poco a poco» y apunta a la siguiente carrera en Portimao (Portugal) donde tendrán «la primera situación real» de cómo van a tener que ir «evolucionando». «Creo que tenemos que tomarlo con calma, cuanto más en el suelo tengamos los pies, más pequeña será la hostia al final y podremos ir más con calma», recalcó.

"hemos visto en los entrenos que estamos poco a poco más cerca"

Sobre su primera carrera con las estrellas del MotoGP, resaltó «lo diferente» a las de Moto2 y Moto3. «Es que sin que te des cuenta calientas los neumáticos por ir detrás, los rebufos te chupan y a lo mejor calientas más la goma por ir con un 5 por ciento más de gas. Son pequeños detalles que hay que seguir puliendo porque poco a poco hemos visto que en los entrenos estamos poco a poco más cerca», indicó.

El bicampeón del mundo tampoco olvida que rodaron «más de un segundo más rápido» que en el test de semanas antes en Losail y que, como equipo 'satélite', pudieron «ayudar también» al de fábrica «a estar delante para que Binder o Miller pudieran luchar por el podio».

En este sentido, Acosta habló del papel de Binder, al que ve como «el piloto más completo de la fábrica». «Al final, queramos o no, es su piloto y es su estilo el que hace que la moto vaya bien. Es verdad que nos ayudó también él a pasar directamente a la 'Q2', pude ver bastantes cosas y por eso a la Q2 ya llegué también más confiado», puntualizó.

«KTM ha dado un paso porque si tú ves la carrera del año pasado, Binder creo que hizo sexto, pero a mitad de carrera se desinfló. También tenemos que ver que la carrera ha sido 14 segundos más rápida, es que yo el año pasado si hubiera corrido haciendo estos tiempos, hubiera ganado», agregó.

Por ello, el mazarronero considera que KTM puede brillar en Jerez de la Frontera o en Le Mans (Francia), mientras que en Portimao todos llegan «de cero de verdad» y para ver cómo se puede «evadir un poco de todo e ir dando pasos». «Creo que será bastante importante de cara a Las Américas, a Jerez y Le Mans», sentenció.