La joven piloto ciutadellenca Aroa Fernández, reclutada para esta temporada 2024 en las filas del I+Dent Racing Team para debutar en la categoría Supersport 300 del ESBK, completó estos pasados días con su nueva moto oficial– una Yamaha X3 de 300 de cilindrada–, los entrenamientos de pretemporada del ESBK SSP300 en el majestuoso Circuito de Jerez y ya con las vistas al arranque de curso. Un debut marcado en rojo para los intereses de la menorquina, que este pasado curso 2023 principalmente compitió en el Campionat de Balears y la MIR Racing Cup.

«Me salieron bien, no como nos esperábamos pero pusimos la moto a punto para la primera carrera de abril, también en Jerez», señalaba este jueves a este diario la insular de 18 años. «Me sentí cómoda con la moto oficial, teniendo en cuenta que para entrenarme lo hago con la misma pero toda de serie», detalla, Fernández. «Mi reto en este 2024 es aprender mucho y disfrutar de la experiencia porque no es fácil llegar donde estoy ahora. En Menorca es muy complicado porque tan solo tenemos un circuito donde poder entrenar», sostiene la piloto del I+Dent Racing Team. Aroa Fernández, sabedora de lo complejo de su ‘mundillo’, muestra ambición y seguridad en sí misma, a dos semanas del debut oficial. Y habla de Campeonato del Mundo. «Mi objetivo es poder llegar al Mundial de féminas que se celebra por vez primera este 2024», exclama la ciutadellenca, que nos desvela sus estrellas en el mundo del motor. «Mi piloto de referencia desde ‘peque’ ha sido Marc Márquez, y otros como Jorge Martín y Àlex Rins», nos narra. «Para acudir al Mundial debo destacar por encima de hombres y mujeres y así ser fichada por algún equipo mundialista. Si pongo en práctica lo que aprendo podré llegar donde me proponga», cierra.

Ana Carrasco, la más mediática

La española Ana Carrasco (Kawasaki) se proclamó el 2018 en Magny Cours (Francia) campeona del mundo en la categoría Supersport 300, una categoría del campeonato WorldSBK, siendo la primera mujer de la historia en ganar un Mundial de motociclismo de velocidad. La murciana, a sus 21 años, hizo historia en el motociclismo tras acabar en 13ª posición en la última carrera del año. Lograba así 93 puntos, uno más que el también español Mika Pérez que fue subcampeón y al que solo le valía la victoria.