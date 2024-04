«Desafortunadamente nos tuvimos que retirar en las semifinales de Puerto Cabello debido a un problema de salud de Claudia Fernández», informaba a través de sus redes sociales la palista de Alaior, Gemma Triay, después de ver cómo debían quedarse fuera por una indisposición de la joven madrileña.

Era en la segunda gran semifinal femenina del evento de Venezuela cuando con un momentáneo parcial de 4-3 para la ex compañera de Triay, Alejandra Salazar, y Tamara Icardo, Fernández se quedó en el banquillo de la pista. Fue aquí cuando la menorquina solicitó la presencia del médico del evento y decidió abandonar, al no verse capaz de seguir adelante. Y es que no ha sido un torneo para recordar a nivel físico ya que ambas llegaron ‘tocadas’ a las semifinales, sin sus mejores condiciones. El virus ha hecho estragos en todas las rondas en esta edición venezolana del Premier Padel.

Disculpas de la menorquina

«Lo siento Venezuela por no poder rendir como nos hubiera gustado pero sin duda habéis sido el motor por el cual salimos a pista. Se intentó hasta donde tuvimos fuerzas, Equipo, de todo se aprende y se crece y ‘Clau’, eres una campeona. Volveremos más fuertes», exclamaba Triay, excusándose tras su retirada.