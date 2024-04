El Ayuntamiento de Maó, dentro de los actos de celebración del Día Mundial de la Actividad Física, organizó este pasado fin de semana en el Saló de Plens la ceremonia de reconocimiento a los y las deportistas destacados y destacadas del año, con un Jurado independiente, elegido entre personas representativas del mundo del deporte mahonés.

De entre las 51 candidaturas recibidas –lo que representa la cifra más elevada de todas ediciones celebradas hasta ahora–, finalmente los elegidos fueron, en la categoría individual femenina: Sara Franceschi (Club Marítimo) de vela; Alma Rabinerson (C. Marítimo) de piragüismo y Àngela López (Cecome) en atletismo. En masculino: Damià Borràs (C. Marítimo) en vela; Vinca Escandell (C. Marítimo) en piragüismo y Nicolás Vila (Cecome) en el atletismo.

En cuanto a equipos, en féminas: Club Marítimo Juvenil de piragüismo y Cecome Menorca Atletisme de atletismo y en chicos: Club Marítimo Snipe en vela y Club d’Arc Mahó de tiro con arco. Aparte, reconocimiento a los valores, mención especial, para la futbolista Gemma Jodar, en cadete masculino.