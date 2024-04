El piloto español de MotoGP Augusto Fernández (KTM) defendió este miércoles que la llegada a GasGas de Pedro Acosta no le ha supuesto «más presión», porque está «aprendiendo mucho» del murciano, al mismo tiempo que admitió que el inicio de temporada «ha sido mucho más difícil» de lo que esperaba, ya que «todavía» está «lejos» del objetivo de estar «más adelante».

«La llegada de Acosta no me ha supuesto más presión, lo está haciendo muy bien y la verdad es que ahora mismo estamos lejos de su nivel. Su velocidad incluso ayuda a ver el potencial de la moto y el saber que cuando estemos nosotros a punto, el potencial está ahí. Estamos aprendiendo mucho desde la llegada de Pedro», dijo Fernández en declaraciones a Hawkers, que se une al piloto por segundo año consecutivo y presentan su nueva colección 'The Rising'.

El madrileño, de 26 años, reconoció que «ahora» están «más atrás» que Acosta, porque no está a su «mejor nivel» con las prestaciones actuales de la GasGas. «Sabemos que podemos llegar teniendo en cuenta que vemos que la moto va bien. Estamos fijándonos en él, trabajando e intentando tener la velocidad otra vez para estar delante», agregó.

«El inicio de temporada ha sido mucho más difícil de lo que esperábamos. Estamos mejorando carrera a carrera aunque todavía estamos lejos. Estamos entendiendo lo que nos falta y creo que pronto estaremos otra vez más adelante», lamentó, después de finalizar 17º en Catar y 11º en Portugal en las dos primeras carreras del Mundial.

En Portimao, Fernández mejoró gracias a las mejoras, aunque «hay que seguir trabajando». «Estamos haciendo cambios muy grandes en la base de la moto y ese es el problema. No tenemos la base de pretemporada y vamos un poco tarde. Fue un paso muy grande y hay que ir poniéndolo todo a sitio», deseó.

«El 2024 es un año muy importante para mí, más que nada porque terminamos el contrato con GasGas. Además, es el año en el que ya no soy 'rookie' y hay que dar un paso adelante en cuanto a resultados. También porque quiero personalmente, obviamente no es el objetivo estar tan atrás», expresó sobre esta temporada.

La siguiente parada será este fin de semana con el Gran Premio de Las Américas, en Austin, al que llega con «muchas ganas», porque es «un circuito muy divertido». «Es un trazado muy grande, con rectas muy largas y frenadas muy fuertes. Además, el ambiente es increíble. Sería un buen escenario para empezar a darle la vuelta a la situación», manifestó.

«No me quejo del calendario nunca. Hay sprint, hay muchas carreras, pero somos pilotos de MotoGP y corremos carreras, entonces no me quejo. Son muchos viajes, pero más que nada por el tiempo que estás lejos de familia y amigos, eso es lo que más echo de menos. Pero es lo que toca, montamos en moto, que es lo que nos gusta», zanjó sobre el calendario más largo de la historia de la competición con 24 carreras.