Este fin de semana el Club Olympus menorquín se desplazó a Eivissa para la segunda jornada de Liga, donde Lluís Olives, sub 17 categoría 81kg, hizo un total olímpico de 148kg, logrando los pesos mínimos para acudir al Campeonato de España.

Amanda Murillo, sub 15 categoría 49kg, hizo un total olímpico de 72kg, superando también las marcas mínimas para el Nacional. Emma Olives, sub 15 categoría 55kg, se quedó con un total olímpico de 76kg, faltándole solo dos para el Campeonato de España, pesos que seguro que conseguirá en la siguiente jornada. A parte, Natalia Hernández, sub 15 categoría 81kg, acabó a 5kg de los pesos mínimos con un total de 95kg y por muy poco no los logró, emplazándose a la siguiente jornada.

Nora Rodríguez, sub 17 categoría 81kg, consiguió un total olímpico de 69kg, superando sus marcas personales.