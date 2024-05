El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que «a veces» le «cuesta» entender las sanciones de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), en referencia a los cinco segundos de penalización que recibió en el Gran Premio de Miami por un choque con Oscar Piastri (McLaren), al mismo tiempo que calificó a Imola como «uno de los tres mejores circuitos del mundo».

«Creo que de los nuevos circuitos a los que vamos este es uno de la vieja escuela y espero que el calendario mantenga este tipo de circuitos, porque son el motivo por el que nos convertimos en aficionados de este deporte. Me encanta ir a sitios como Imola, o Mónaco la semana que viene», dijo el madrileño en la rueda de prensa previa al GP de la Emilia-Romaña.

Sainz elogió a Imola como «uno de los tres mejores circuitos en el mundo», porque «se siente un Formula 1 como nunca» y «a tope», como en Suzuka o Zandvoort, según el piloto español. «Potencialmente hay que realizar algunos trabajos para que se pueda adelantar, por ejemplo, o que haya más posibilidades en Mónaco», reflexionó.

«En Imola habría que analizar la longitud del 'pit lane' y esas pistas de la vieja escuela que puedan brindar esas oportunidades de adelantamiento. Pero eso también es parte de ese estilo europeo de circuitos», agregó.

Además, se mostró a favor del regreso del motor atmosférico y ese sonido por el que se enamoró de la F1. «Recuerdo mi primera carrera de Fórmula 1 allá por 2005. Tenía 10 años y fue la primera vez que escuché un motor de F1, y ese sonido me enganchó. Ahí me enamoré del deporte», confesó.

«Sin duda, ese elemento ya no existe. Y sin duda, no son lo mismo. Pensaba que 2020 podía ser una buena oportunidad para ir en esa dirección. Pero ahora ya están hablando de 2030. Y siento que quizá llegue un poco tarde. Desearía que llegara antes, porque creo que existe una buena oportunidad de recuperar ese sonido», defendió.

Finalmente, Sainz valoró las sanciones de la FIA en las últimas carreras y criticó las diferencias de criterio, poniendo de ejemplo la penalización que recibió en Miami. «Hay veces que me cuesta entenderlo. Un ejemplo claro que compartí con 'Checo' en la salida, cuando perdió el control del coche por completo y casi se saca a dos de la pista, y tuve que frenar bruscamente para evitarle. No hubo una consecuencia porque no hubo contacto, pero me costó una buena parte de la carrera, y a él no se le penalizó», lamentó.

«Yo perdí un poco de control al adelantar a Oscar, y a mí me penalizaron con cinco segundo. Sé que decimos que no miramos al resultado, pero aquí creo que es un ejemplo de que sí. Estoy seguro que si no hubiera tenido que parar en boxes, a mí no me hubieran penalizado. Creo que la consecuencia sí es parte de la penalización y es algo de lo que no estoy completamente de acuerdo», zanjó.