El regatista del Club Marítimo de Mahón Damián Borrás sumó el pasado fin de semana un nuevo título de primer nivel a su currículum con la victoria en el Campeonato de Europa Mixto celebrado en el Clube Náutico de Tavira, en Algarve, Portugal.

Borrás, doble campeón del Mundo en categoría master, campeón de Europa y de España, suma una victoria en la modalidad mixta junto a Carmen Mateo Pumariega, así como el triunfo en la categoría master, en un evento en el que solamente se pudieron disputar dos pruebas de la seis previstas por falta de viento.

Borrás cerró sus dos actuaciones del sábado con dos victorias en un campo de regata al que pareció que se le acababa el viento el domingo. Ya lo comentaba la expedición mahonesa que los partes no eran muy positivos y que se tenía que minimizar los riesgos en busca de los mejores resultados el sábado por si el domingo no se competía, como así ocurrió, y no se podían hacer descartes. La falta de viento hizo que la flota de 54 participantes ni siquiera saliera al agua el domingo.

Gran presencia menorquina

También participaron los regatistas del Club Marítimo de Mahón Jordi Triay y Sara Franceschi, Fernado Rita y Julia Rita, quienes ganaron la medalla de bronce en categoría master, y Totto Hartmann, quién navegó junto a Lise Gehrken.

Borrás y Mateo sumaron dos 1 acabando con 2 puntos en lo más alto, seguidos de Víctor Pérez y Lucía Guerrero, del CMSAP con 7 puntos (3,4) y de Jacobo García y Patricia Martín con 10 puntos (2,8). No muy lejos del pódium acabaron Jordi Triay y Sara Franceschi, quintos clasificados, con 13 puntos, tras una mala primera manga (11,2). Una posición por debajo aparecieron Fernando Rita y Julia Rita, padre e hija, quienes acabaron con 14 puntos (7,7) lo que les otorgó la tercera plaza en la categoría master, mientras que Totto Hartmann y Lise Gehrken fueron 13º con 29 puntos (13,16).